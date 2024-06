Zeitzeugen, KI und VR

Die Potenziale von digitalem Holocaust-Gedenken

Margot Friedländer in der "Vogue", Zeitzeugen-Besuche in Schulen - noch können Shoah-Überlebende persönlich erinnern. Digitale Projekte versuchen ihre Geschichten weiterhin zu erzählen. "Es bleibt an uns, weiterzugeben", so Historikerin Alina Bothe.