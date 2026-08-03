Über 1.000 Juristen unterschrieben für ein AfD-Verbotsverfahren. (imago / ipon (Symbolbild))

Einen entsprechenden offenen Brief an die Bundesregierung und die Abgeordneten des Bundestages unterzeichneten 1.051 Anwälte, Richter, Staatsanwälte, Juristen aus Verwaltung und Wirtschaft sowie Rechtsreferendare. Das teilte der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein in Berlin mit.

Der Brief war zuerst Mitte Juli veröffentlicht worden, damals mit mehr als 500 Unterschriften.

Darin wird Bezug genommen auf ein rechtswissenschaftliches Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass die Politik der AfD gegen das Menschenwürdeprinzip des Grundgesetzes und das Demokratieprinzip verstoße und damit verfassungswidrig sei.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.