Im Kreis der Europäer bestehe große Einigkeit, dass weitere Zollandrohungen die transatlantischen Beziehungen schwächten, betonte Merz. Darin liege auch das Risiko einer Eskalation, betonte der Kanzler.
Am Donnerstag beraten die EU-Staats- und Regierungschefs auf Einladung von EU-Ratspräsident Costa bei einem Sondergipfel über eine Antwort auf Trumps Drohungen. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, man werde alles Notwendige unternehmen, um die wirtschaftlichen Interessen der EU zu schützen. Priorität sei, ins Gespräch zu kommen, nicht zu eskalieren. Trump hatte angekündigt, Sonderzölle gegen Deutschland und weitere europäische NATO-Partner zu verhängen, die Dänemark im Konflikt um Grönland unterstützen.
Weiterführende Informationen
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.