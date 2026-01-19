Konflikt um Grönland

Merz: Es gilt das Prinzip der territorialen Integrität

Bundeskanzler Merz hat im Streit um Grönland die Androhung von Strafzöllen durch US-Präsident Trump zurückgewiesen. Merz sagte nach Beratungen des CDU-Bundesvorstandes in Berlin, es gelte das Prinzip der territorialen Integrität. Die von den USA angedrohten Zollerhöhungen müssten letztlich von den US-Bürgern gezahlt werden, würden aber auch die deutsche und europäische Wirtschaft treffen.