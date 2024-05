EU-Kommission

Milliarden für Rückführungsabkommen mit dem Libanon

Die EU will ein Rückführungsabkommen mit dem Libanon schließen, denn täglich kommen syrische Flüchtlinge im benachbarten Zypern an. Die EU-Kommission stellt dafür rund eine Milliarde Euro für die kommenden drei Jahre in Aussicht.