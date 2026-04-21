Mikroplastik wurde im menschlichen Gehirn gefunden. Wie belastbar sind die Befunde, und was lässt sich daraus seriös ableiten? (Getty Images / Karetoria)

Plastik im Kopf – wie ist das möglich? Studien haben im menschlichen Gehirn winzige Kunststoffpartikel nachgewiesen und damit neue wissenschaftliche Fragen aufgeworfen. Noch ist jedoch unklar, wie verlässlich diese Befunde sind und welche Bedeutung sie für die menschliche Gesundheit haben könnten.

Mikroplastik gelangt als Bestandteil von Feinstaub über die Atemluft, über Lebensmittel und über Trinkwasser in den menschlichen Körper und verteilt sich anschließend über Darm und Blutbahn. Inzwischen wurde es in zahlreichen Organen nachgewiesen, darunter in Lunge, Leber und Nieren.

Frühere Schätzungen, nach denen Menschen wöchentlich mehrere Gramm Plastik aufnehmen, gelten allerdings heute als stark überzogen und methodisch fehlerhaft. Der Toxikologe Holger Sieg vom Bundesinstitut für Risikobewertung etwa stellt klar, dass die oft zitierte „Kreditkarten-Studie“ mit angeblich fünf Gramm Plastik pro Woche inzwischen als „sehr, sehr ungenau und widerlegt“ gilt; realistisch seien eher Werte um wenige Mikrogramm pro Woche.

Dennoch verweist die Forschung darauf, dass sich selbst diese kleinen Mengen im Körper anreichern können, weil Plastik kaum abgebaut wird.

Lange Zeit galt das Gehirn als gut geschützt, da die Blut-Hirn-Schranke Fremdstoffe zuverlässig fernhalten sollte. Die Neurowissenschaftlerin Jamie Ross von der University of Rhode Island erklärt, dass die Blut-Hirn-Schranke eigentlich dazu dient, „Partikel, Viren und Bakterien draußen zu halten“.

Neuere Studien zeigen jedoch, dass sehr kleine Mikro- und Nanoplastikpartikel diese Barriere überwinden können. Der Pharmakologe Matthew Campen von der University of New Mexico beschreibt den Fund im Gehirn selbst als unerwartet: Man habe dort mehr Mikroplastik gefunden als in anderen Organen wie Leber oder Niere, obwohl man ursprünglich „nicht erwartet hatte, irgendwas im Gehirn zu finden“. Besonders Nanoplastik scheint aufgrund seiner geringen Größe leichter in das Hirngewebe zu gelangen.

Tierversuche stützen diese Befunde: Bei Mäusen ließ sich Mikroplastik nach längerer Aufnahme ebenfalls im Gehirn nachweisen. Das stellt frühere Annahmen infrage und erklärt, warum das Gehirn inzwischen im Zentrum der Debatte steht.

In Gehirnproben von verstorbenen Menschen mit Demenz fanden Forschende deutlich höhere Mengen an Mikroplastik als in Proben neurologisch gesunder Verstorbener – die Werte waren fünf- bis achtmal so hoch.

Diese Studie sorgte für große Aufmerksamkeit, ist jedoch vorsichtig zu interpretieren: Bei Demenz ist die Blut-Hirn-Schranke häufig geschädigt, was die Ablagerung von Fremdstoffen begünstigen kann. Es bleibt daher unklar, ob Mikroplastik zur Entstehung der Krankheit beiträgt oder sich erst infolge der Erkrankung stärker ansammelt.

Fachleute sprechen von einer Korrelation, nicht von einem Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang. Auch der Pharmakologe Matthew Campen spricht von einer „Henne-Ei-Frage“: Die Daten liefern Hinweise, aber keine eindeutige Erklärung. Ähnlich sind die Ergebnisse einer neuen Studie von chinesischen Forschenden zu bewerten, die Mikroplastik in Hirntumoren nachgewiesen haben. Auch hier zeigt die Studie keine Kausalität.

Beim Menschen gibt es bislang keine belastbaren Belege dafür, dass Mikroplastik konkret Krankheiten verursacht. Die bisherigen Erkenntnisse stammen vor allem aus Tierversuchen. Dort zeigten sich Entzündungen im Darm und teilweise auch Veränderungen im Verhalten, etwa in der Gedächtnisleistung oder der Risikowahrnehmung.

Einige dieser Studien deuten auch auf Wechselwirkungen zwischen Mikroplastik und genetischen Risikofaktoren für Alzheimer hin. Fachleute betonen jedoch, dass die in den Tierversuchen eingesetzten Partikel oft giftige Zusatzstoffe enthielten und die verabreichten Dosen weit über realistischen Belastungen liegen. Somit treten Effekte vor allem in sogenannten Überladungssituationen auf, die mit realistischen Umweltbelastungen kaum vergleichbar sein, so Holger Sieg vom Bundesinstitut für Risikobewertung.

Die Forschung zu Mikroplastik im Körper steht insgesamt noch am Anfang. Die Forschung zu Mikroplastik im menschlichen Gehirn ist erst rund ein Jahr alt und methodisch stark umstritten.

Ein zentrales Problem ist die allgegenwärtige Kontamination: Plastik lässt sich auch im Labor kaum vollständig vermeiden. Ohne aufwendige Leerproben und Qualitätskontrollen drohen falsch positive Ergebnisse. Hinzu kommt, dass bestimmte Kunststoffe, vor allem Polyethylen, biologischen Fetten stark ähneln und verwechselt werden können.

Kritiker bemängeln fehlende Standards und nur schwer vergleichbare Messmethoden. Andere Fachleute warnen allerdings vor einer Überkritik. Die analytische Chemikerin Marja Lamoree betont, die gemessenen Mengen seien vermutlich überschätzt – dass Mikroplastik und Nanoplastik grundsätzlich im Gehirn nachweisbar seien, halte sie dennoch für plausibel.

Einig sind sich alle Seiten darin, dass mehr unabhängige und besser kontrollierte Studien nötig sind.

Die Debatte um Mikroplastik im Gehirn wird stark von medialen Zuspitzungen begleitet. Schlagzeilen mit Begriffen wie „Plastiklöffel im Hirn“ erzeugen Aufmerksamkeit, vereinfachen jedoch komplexe Befunde und verstärken Ängste. Matthew Campen, Pharmakologe an der University of New Mexico, kritisiert diese Zuspitzung ausdrücklich und betont, dass seine Studie mit erheblichen methodischen Unsicherheiten verbunden ist.

Gleichzeitig nutzen Unternehmen die Unsicherheit, um zweifelhafte Bluttests oder Nahrungsergänzungsmittel gegen Mikroplastik zu vermarkten – ohne wissenschaftliche Grundlage. Forschende warnen vor dieser Kommerzialisierung von Angst. Holger Sieg, Mikroplastikexperte am Bundesinstitut für Risikobewertung, ordnet die Gesamtlage zurückhaltend ein: Es gebe derzeit keinen Anlass, von „sehr, sehr hohen Risiken“ auszugehen.

Politisch wird Mikroplastik vor allem als Teil des gesundheitsschädlichen Feinstaubs diskutiert. In diesem Bereich besteht ohnehin Handlungsbedarf, weil Feinstaub nachweislich Menschen schadet. Viele Expertinnen und Experten plädieren deshalb für weniger Plastikproduktion insgesamt – nicht aus Panik, sondern weil Umwelt- und mögliche Gesundheitsrisiken ohnehin dafürsprechen.

Doch im Vergleich zu etablierten Gesundheitsrisiken wie Bewegungsmangel, ungünstiger Ernährung, Alkohol oder Rauchen spielt Mikroplastik noch eine deutlich untergeordnete Rolle.

Recherche: Volkart Wildermuth / Onlinetext: Olivia Gerstenberger