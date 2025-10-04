Nach Angaben der Behörden ereignete sich der Angriff in der Stadt Schostka in der Region Sumy. Unter den Verletzten seien Passagiere und Bahnangestellte. Der ukrainische Präsident Selenskyj veröffentlichte ein Video mit einem brennenden Waggon.
In der vergangenen Nacht hatte es eine weitere russische Angriffswelle in der nordukrainischen Region Tschernihiw gegeben. Dabei wurde laut Behörden die Stromversorgung für rund 50.000 Haushalte unterbrochen.
Die Ukraine verstärkte zuletzt ihre Angriffe auf Energieanlagen in Russland. Die ukrainische Armee teilte mit, dass sie eine wichtige Ölraffinerie in der Region Leningrad getroffen habe.
Diese Nachricht wurde am 04.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.