Brandenburgs Ministerpräsident Woidke bekam im zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen.

Erforderlich war eine absolute Mehrheit von mindestens 45 der insgesamt 88 Stimmen. Nach der Wahl wurde Woidke als Ministerpräsident vereidigt.

Die Oppositionsparteien CDU und AfD werteten das Scheitern im ersten Wahlgang als schweren Rückschlag für den Amtsinhaber und seine künftige Regierung.

Die Koalition aus Sozialdemokraten und dem Bündnis Sahra Wagenknecht ist die erste in Deutschland. Das BSW hatte sich erst in diesem Jahr gegründet und zog aus dem Stand heraus in das Landesparlament in Potsdam ein. Zuletzt hatte in Brandenburg eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen regiert, ebenfalls mit Woidke als Regierungschef.

Am Mittag sollen im Landtag die künftigen Ministerinnen und Minister des Landes ernannt und vereidigt werden. Die SPD bekommt sechs Ministerposten, das BSW drei.

