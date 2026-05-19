Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, sagte in Genf, er gehe davon aus, dass es am Ende eine Einigung geben werde. Die Gespräche sollen nun 12 Monate länger dauern.
Die rund 190 Mitgliedsstaaten der WHO hatten als Konsequenz aus der Corona-Krise ein internationales Pandemie-Abkommen vereinbart. Nach dreijährigen Verhandlungen fehlt es aber noch immer an einem zentralen Mechanismus, der einen gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten, Tests und Schutzkleidung regelt.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.