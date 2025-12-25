Zugleich wiederholte Sacharowa den Vorwurf des Kremls, die westeuropäischen Länder wollten diese Fortschritte torpedieren und zunichtemachen. Dagegen müssten sich die US-Delegationen wehren.
Seit Bekanntwerden eines 28 Punkte-Plans der US-Regierung, der nahezu nur russischen Forderungen entsprach, verhandeln europäische Staats- und Regierungschefs an der Seite der Ukraine, um das seit fast vier Jahren angegriffene Land zu unterstützen. Der ukrainische Präsident Selenskyj stellte inzwischen einen überarbeiteten Entwurf vor, der 20 Punkte enthält. Russland, das nicht von seinen Maximalforderungen in dem Krieg abgerückt ist, hat sich noch nicht offiziell dazu erklärt.
