Ukraine-Krieg
Moskau sieht Fortschritte bei Gesprächen mit den USA

Das russische Außenministerium hat sich verhalten positiv über die Ukraine-Gespräche mit den USA geäußert. Im Verhandlungsprozess mit den Vereinigten Staaten seien langsame, aber sichere Fortschritte zu beobachten, sagte Ministeriumssprecherin Sacharowa vor der Presse in Moskau.

    Dieses vom Pressedienst des russischen Außenministeriums veröffentlichte Foto zeigt Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, während eines Briefings über Außenpolitik.
    Zugleich wiederholte Sacharowa den Vorwurf des Kremls, die westeuropäischen Länder wollten diese Fortschritte torpedieren und zunichtemachen. Dagegen müssten sich die US-Delegationen wehren.
    Seit Bekanntwerden eines 28 Punkte-Plans der US-Regierung, der nahezu nur russischen Forderungen entsprach, verhandeln europäische Staats- und Regierungschefs an der Seite der Ukraine, um das seit fast vier Jahren angegriffene Land zu unterstützen. Der ukrainische Präsident Selenskyj stellte inzwischen einen überarbeiteten Entwurf vor, der 20 Punkte enthält. Russland, das nicht von seinen Maximalforderungen in dem Krieg abgerückt ist, hat sich noch nicht offiziell dazu erklärt.
