Medienberichte

Das melden übereinstimmend die Nachrichtenagentur AFP und die "Bild"-Zeitung. Eine "Einladung an einzelne Regierungsvertreter aus dem Iran", die vor mehreren Wochen ausgesprochen worden sei, werde angesichts "der aktuellen Vorgänge" nicht aufrechterhalten, wird das Presseteam der Sicherheitskonferenz zitiert. Demnach sind unter anderem der iranische Außenminister Araghtschi und dessen Stellvertreter von der international bedeutenden Veranstaltung Mitte Februar ausgeladen worden.

Das Auswärtige Amt in Berlin hatte gestern eine mögliche Teilnahme des iranischen Außenministers angesichts der blutigen Niederschlagung von Protesten als unangebracht bezeichnet. Das Ministerium stellte aber auch klar, dass die Sicherheitskonferenz ihre Einladungen "eigenständig" ausspreche und dabei keinen Vorgaben der Regierung folge.

