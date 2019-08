Heute zählt die KÖNIG GALERIE in einer umgebauten Kirche zu den wichtigsten Orten für Gegenwartskunst. Johann König wurde 1981 in Köln geboren. Die Gegenwart großer Künstler und ihrer Werke gehörte zu seiner Kindheit. Sein Vater Kasper König war Kunstprofessor, Kurator und Museumsdirektor, sein Onkel Walther König Kunstbuchverleger. Er selbst erblindete als Kind bei einem Unfall fast vollständig, was ihn nicht davon abhielt, beruflich aufs Visuelle zu setzen. Und das in einem immer turbulenter werdenden Kunstmarkt.