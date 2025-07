USA

Elon Musk will eigene "America Party" gründen

Tech-Milliardär Elon Musk kündigt eine eigene Partei in den USA an. Die neue "America Party" könnte Präsident Donald Trump gefährlich werden, sagt Politologe Thomas Jäger. Sie dürfte sich im Parteienwettbewerb zum "Zünglein an der Waage" entwickeln.