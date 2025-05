Die Bundesanwaltschaft. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Marc Vorwerk )

Brandanschlag auf Kulturhaus in Altdöbern

Konkret gehe es etwa um den Verdacht der Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung, versuchten Mord, Brandstiftung und die Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft legten zwei der Festgenommenen im Oktober 2024 mit Brandbeschleunigern ein Feuer in einem Kulturhaus in Altdöbern in Brandenburg . Nur durch Zufall sei von den Bewohnern niemand verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro.

Im Januar 2025 versuchten zwei der Beschuldigten, eine Asylbewerberunterkunft in Schmölln in Thüringen in Brand zu setzen. Zudem besprühten sie das Gebäude mit Hakenkreuzen und Schriftzügen wie "NS-Gebiet" und "Deutschland den Deutschen". Für einen weiteren geplanten Brandanschlag in Senftenberg seien Kugelbomben aus der Tschechischen Republik beschafft worden. Zudem sei in einem Video versucht worden, andere Mitglieder der "Letzten Verteidigungswelle" zu ähnlichen Taten zu ermutigen.

Verfassungsschutz: Parallelen zur Skinhead-Bewegung der Neunziger

Der Verfassungsschutz in Brandenburg hat die Bewegung bereits seit einiger Zeit im Visier . Ihre Anhänger seien sehr jung und erinnerten stark an die Skinhead-Bewegung der 1990er-Jahre. Um ein Massenphänomen handele es sich bislang nicht, vielmehr gehe es um Gruppen in zweistelliger Größe. Ihre Feindbilder seien Homosexuelle, Migranten, linke Gruppen und Pädophile. Zudem gebe es eine antisemitische Ausrichtung. Typisch sei ein militantes Auftreten mit Glatzen, Bomberjacken und Schnürstiefeln.

