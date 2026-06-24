IT-Problem

Anzeige auf einer Bahntafel nach dem Ende der nächtlichen Funkstörung (Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)

Seither laufe der Schienenverkehr Schritt für Schritt wieder an. In der Folge müsse aber weiter mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden. Gestern waren am späten Abend ⁠wegen des Ausfalls des digitalen Funksystems ⁠GSMR alle ⁠Züge angehalten worden. ‌Dabei handelt es sich um das zentrale Kommunikationsmittel zwischen Lokführern und Leitstellen.

Auch Güterverkehr und Private betroffen

Aus vielen Großstädten war zudem der Ausfall des S-Bahn-Verkehrs gemeldet worden. Auch private Bahnanbieter waren von der Störung betroffen, ebenso der Güterverkehr. Bahn-Chefin Palla sagte der "Bild"-Zeitung, man habe die Lage mit einem Notfallsystem stabilisieren können. Die Ursache der Störung müsse jetzt geklärt werden.

Das Unternehmen hatte zu Beginn der Zugausfälle damit begonnen, Taxi- und Hotelgutscheine an die Reisenden auszugeben. Dort, wo es möglich sei, sollten auch sogenannte "Aufenthaltszüge" zur Verfügung gestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.