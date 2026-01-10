Schweizer Fernsehen
Nach Brand in Crans-Montana - Barbetreiber räumt ein: Notausgang war von innen verschlossen

Während der Brandkatastrophe in einer Bar im schweizerischen Crans-Montana war der Notausgang offenbar von innen verschlossen. Der öffentlich-rechtliche Schweizer Fernsehsender RTS berichtet, dass der Betreiber dies gegenüber Ermittlern zugegeben habe.

    Die Bar "Le Constellation" in Crans-Montana von außen. Der Eingang ist mit weißen Planen verhüllt.
    Die Bar "Le Constellation" in Crans-Montana nach dem Feuer. (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / LP / Olivier Arandel)
    Der Mann habe erklärt, dass er erst nach dem Brand am Unglücksort eingetroffen sei. Er habe die Tür zum Notausgang von außen aufgebrochen und mehrere leblose Körper vorgefunden. Weiter heißt es in dem Bericht, der Mann habe außerdem eingeräumt, dass er er die Schaumstoffverkleidung an der Decke eigenhändig ausgetauscht habe, über die sich der Brand ausbreitete.
    Der Barbereiber befindet sich inzwischen wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Gegen ihn und seine Frau wird unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Bei dem Brand in der Silvesternacht waren 40 Menschen ums Leben gekommen, überwiegend Jugendliche. 116 Menschen wurden verletzt.

