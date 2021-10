Ein zweitägiger Sitzungsmarathon war notwendig: Erst nach hitzigen Beratungen und kontroversen Debatten wählte die AfD-Bundestagsfraktion die beiden Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Chrupalla zu ihrer neuen Doppelspitze. Obwohl das Duo ohne Gegenkandidaten antrat, erhielt es nur 66 Prozent der Stimmen.

Ein Grund für das schwache Resultat dürfte auch das Ergebnis der Bundestagswahl gewesen sein. Die AfD hatte 10,3 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Sie lag damit unter ihrem Ergebnis von 2017. Damals hatten 12,6 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei den Rechtspopulisten gemacht. Statt wie bisher drittstärkste, ist die AfD jetzt nur noch fünftstärkste Kraft im Parlament.

Bei der Interpretation des Wahlabschneidens kam es zum offenen Schlagabtausch zwischen dem gemäßigten und dem rechtsgerichteten Lager innerhalb der Partei. "Wir sind im Westen nirgends über die zehn Prozent gekommen, im Osten nur noch in zwei Ländern über 20 Prozent. Wir haben bei dieser Wahl, da gilt es nicht zu beschönigen, knapp 20 Prozent unserer Wähler verloren", sagte Bundessprecher Jörg Meuthen, der dem gemäßigten Lager der AfD angehört.

"Ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, dass ich das Ergebnis mir nicht und uns auch nicht schlecht reden lassen lasse, von niemandem", entgegnete die Parteivorsitzende Alice Weidel, die für einen rechtsgerichteten Kurs der AfD steht.

Offene Risse traten auch rund um die Wahl der Fraktionsspitze sowie in Bezug auf mehrere Personen auf. Der Überblick.

Streitpunkt Führungsstruktur

Der Machtkampf in der Partei wurde in der Fraktion anhand von Strukturfragen ausgetragen. Zentraler Streitpunkt war die sogenannten Arbeitsordnung, die die Wahlen des Vorstands regelt. Bislang bestand die Fraktionsspitze aus Alexander Gauland und Alice Weidel. Die waren als Team gewählt worden. Das bedeutet: Sie können nur als Team wieder abgewählt werden. Nach Alexander Gaulands Rückzug als Co-Vorsitzender wollte Alice Weidel das gleiche Verfahren noch einmal mit Tino Chrupalla anwenden.

Eine Gruppe von Abgeordneten - Weidels alte Feinde aus dem Landesverband Baden-Württemberg - lehnten eine Team-Abstimmung jedoch ab. Sie wollte die Arbeitsordnung dahingehend ändern, dass die Co-Vorsitzenden nur jeweils einzeln gewählt und wieder abgewählt werden können.

Der einstige Mitbegründer der AfD und jetzige Bundestagsabgeordnete, Kay Gottschalk, kritisierte die Auseinandersetzung. Der Streit über die Führungsstruktur habe ihn sehr betroffen gemacht, sagte Gottschalk im Deutschlandfunk. Die Partei habe aus der Vergangenheit offenbar wenig gelernt. Statt ineffiziente und völlig unnötige Debatten zu führen, hätte er sich mehr Geschlossenheit gewünscht, so Gottschalk.

Am Ende erhielt er Antrag, das Prinzip der Team-Wahl abzuschaffen, keine Mehrheit. Die Abstimmung darüber zeigte zugleich, wie gespalten die neue Fraktion ist: Jeweils 37 Abgeordnete stimmten für und gegen die getrennte Wahl der Co-Vorsitzenden.

Streitpunkt Matthias Helferich

Besonders eine Personalie löste eine kontroverse Debatte und Streitigkeiten innerhalb der Fraktion aus: Matthias Helferich, Abgeordneter aus NRW. Dabei ging es vor allem um die Frage der Abgrenzung nach rechts. Helferich hatte sich 2017 in einem nicht öffentlichen Facebook-Chat als "das freundliche Gesicht des NS" bezeichnet, wie ein vom WDR veröffentlichter Screenshot zeigt. Später ruderte er zurück, er habe das nicht so ernst gemeint. Auch nannte er sich "demokratischer Freisler" - Bezug nehmend auf den Juristen Roland Freisler, der während der Diktatur der Nationalsozialisten als Präsident des Volksgerichtshofes tausende Todesurteile verantwortete.

Der AfD-Bundesvorstand hatte Anfang August beschlossen, Helferich seines Amtes als stellvertretender NRW-Landesvorsitzender zu entheben und ihn mit einer Ämtersperre zu belegen. Zugleich scheiterte Ko-Parteichef Meuthen damit, auch ein Parteiausschlussverfahren gegen Helferich anzustrengen. In ihrer Sitzung berieten die AfD-Abgeordneten stundenlang, ob sie Helferich in die Fraktion aufnehmen sollten. Zu einer Abstimmung kam es am Ende nicht, da Helferich zuvor freiwillig darauf verzichtet hatte, an der Fraktionssitzung teilzunehmen. Offenbar will er sich um einen Gaststatus in der Fraktion bewerben. Das würde bedeuten, dass er an deren Sitzungen teilnehmen, aber nicht mit abstimmen dürfte. Die AfD-Fraktion umfasst damit nur 82 Abgeordnete.

Parteikollege Kay Gottschalk, der gemeinsam mit Matthias Helferich im Wahlkampf auftrat, verteidigte den Abgeordneten aus NRW. Er halte die Vorwürfe für teilweise absurd und aus dem Kontext gezogen, sagte Gottschalk im Deutschlandfunk. Es sei jetzt Aufgabe der Gerichte, die Dinge zu klären.

Streitpunkt Alexander Gauland

Eine kontroverse Debatte gab es nach Angaben von Teilnehmern der Fraktionssitzung auch über den Vorschlag, den scheidenden Co-Fraktionschef Alexander Gauland zum Ehrenvorsitzenden der Faktion zu machen. Das ehemalige CDU-Mitglied war über Jahre eine der mächtigsten Figuren in der Partei. Angehörige des gemäßigten Lagers werfen ihm jedoch vor, er habe die Partei zu weit nach rechts geöffnet. Die Diskussion über den Ehrenvorsitz sei teilweise etwas "ruppig" geführt worden, berichteten Teilnehmer.

Am Ende verankerte die Fraktion dann aber doch die Position eines Ehrenvorsitzenden ohne Stimmrecht in ihrer Geschäftsordnung und wählte Gauland in das neu geschaffene Amt. Der 80-Jährige gehört auch dem Bundesparteivorstand als Ehrenvorsitzender an.

Wer sind die neuen Abgeordneten?

25 der 82 AfD-Abgeordneten – also knapp ein Drittel – ist neu in den Bundestag eingezogen. Wie sich diese neuen Abgeordneten positionieren, ist noch nicht eindeutig auszumachen. Fakt ist, dass auch einige Hardliner unter ihnen sind - Rechtsextreme, suspendierte Polizisten und Soldaten sowie Corona-Leugner:

- Christina Baum aus Baden-Württemberg. Sie gilt als Unterstützerin von Björn Höcke, Kopf des völkisch-nationalistischen "Flügels" in der AfD, der sich nach seiner Einstufung als rechtsextrem durch den Verfassungsschutz selbst auflöste. Baums Name taucht im Verfassungsschutzbericht unter anderem auf, weil sie Verschwörungstheorien verbreitet haben soll.

- Hannes Gnauck aus Brandenburg. Gnauck wird vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) als Extremist geführt. Er ist eigentlich Zeitsoldat bei der Bundeswehr, darf im Moment aber keine Uniform tragen und Kasernen nicht alleine betreten. Dagegen will er jetzt offenbar klagen.

- Steffen Janich aus Sachsen. Ein Corona-Leugner und suspendierter Polizist, der unter anderem rund um Pirna verschiedene Demonstrationen organisiert hat.

- Barbara Lenk aus Sachsen. Lenk ist eine ehemalige Bibliothekarin, die sich klar dafür ausgesprochen hat, mit dem "Schuldkult, der Aufarbeitung der NS-Zeit", müsse auch im Geschichtsunterricht Schluss sein.

- Robert Farle aus Sachsen-Anhalt. Ein gewiefter Redner der Partei, der sich an der Briefwahl abarbeitete und behauptete, Corona würde es nur als große Verschwörung geben, um über die Briefwahl die Bundestagswahl zu manipulieren. Vor seinem Aufstieg in der AfD hatte er bei der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) Karriere gemacht.

(Quelle: Nadine Lindner, dpa)