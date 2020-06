Nach Präsidentenwahl in Polen Ausgang noch immer offen

Auch wenn es bisher nur die Ergebnisse von Nachwahl-Befragungen sind, sieht es so aus, als müssten die Polen in zwei Wochen erneut an die Urne. Kein Präsidentschaftskandidat erreichte die absolute Mehrheit. Amtsinhaber Andrzej Duda muss in einer Stichwahl gegen seinen Herausforderer Rafal Trzaskowski antreten.

Von Florian Kellermann

