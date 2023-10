Um Punkt 18 Uhr erwarten wir aus beiden Bundesländern die Prognose. Prognosen beruhen auf Nachwahlbefragung und noch nicht auf Teilergebnissen der Auszählung. Diese fließen dann nach und nach in die Hochrechnungen ein, die über den Abend aktualisiert werden.

In Bayern sind diesmal etwa 9,4 Millionen Menschen stimmberechtigt. Sie entscheiden, ob Ministerpräsident Markus Söder mit einer Koalition aus seiner CSU und den Freien Wählern weiter regieren kann. Vor fünf Jahren verlor die CSU stark und kam auf 37,2 Prozent. Sie war wieder auf einen Koalitionspartner angewiesen - und entschied sich für die Freien Wähler, die mit ihrem Chef Hubert Aiwanger 11,6 Prozent holten. Nicht zuletzt die Diskussion um ein hetzerisches Flugblatt aus der Schulzeit von Aiwanger und seinem Bruder hat den Wahlkampf in Bayern geprägt.

Die Grünen konnten 2018 ihr Ergebnis mit 17,6 Prozent mehr als verdoppeln, die AfD zog mit 10,2 Prozent erstmals in den Landtag in München ein. Die SPD verlor deutlich auf 9,7 Prozent. Die FDP schaffte es mit 5,1 Prozent knapp in den Landtag. Das bayerische Wahlrecht kennt eine Besonderheit: Auch hier gibt es zwar die Erststimme für den Wahlkreis und die Zweitstimme. Für die Berechnung der Sitzverteilung zählen die Erststimmen aber dann noch einmal. Sie werden mit den Zweitstimmen zusammengezählt und in Mandate umgerechnet. Ausführliche Informationen zur Wahl in Bayern hat unsere Onlineredaktion für Sie zusammengetragen.