Bayern ist ein spezielles Bundesland. Das gilt auch für die Politik. Die Christlich-Soziale Union (CSU) ist seit Jahrzehnten die dominierende Kraft im Freistaat – nur zweimal in der Nachkriegszeit stellte die SPD kurz den Regierungschef . Fast immer war die bayerische Staatskanzlei fest in Hand der CSU.

Auch bei der Landtagswahl am 8. Oktober 2023 , bei der es rund 9,4 Millionen Wahlberechtigte geben wird , geht es vor allem um die Frage, wie stark die CSU wird und mit wem sie koaliert. Alle anderen Parteien sortieren sich dahinter ein. Dass CSU-Chef Markus Söder bayerischer Ministerpräsident bleibt, gilt als ziemlich sicher.

Für die CSU tritt Ministerpräsident Markus Söder erneut an. Bei der letzten Landtagswahl 2018 hatte er mit 37,2 Prozent für CSU-Verhältnisse ein enttäuschendes Ergebnis erhalten. Der 56-jährige Regierungschef gibt als Wahlziel eine stabile Mehrheit und die Fortsetzung der bestehenden Koalition mit den Freien Wählern aus . Von den absoluten Mehrheiten früherer Zeiten ist die CSU deutlich entfernt.

Spitzenkandidat der Freien Wähler ist Hubert Aiwanger. Der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident machte im Sommer bundesweit Schlagzeilen. Kritik brachte ihm die Aussage ein, eine schweigende Mehrheit müsse sich die "Demokratie zurückholen" . Aiwanger sieht die Freien Wähler im Aufwind und hofft bereits auf eine bundesweite Ausdehnung seiner politischen Gruppierung.

In den Umfragen zur Landtagswahl in Bayern ist die CSU klar stärkste Kraft. In den vergangenen Monaten lagen die Christsozialen bei 38 bis 40 Prozent. Bei 14 bis 15 Prozent landen die Grünen in den Erhebungen. Auf einem ähnlichen Niveau von 12 bis 14 Prozent bewegt sich die AfD. Die Freien Wähler rangieren zwischen 11 und 14 Prozent. Die SPD liegt um die 10 Prozent. Die FDP kommt teils nicht auf 5 Prozent und muss um den Wiedereinzug in den Landtag in München bangen.

Von Cannabis-Freigabe über die Flüchtlingspolitik bis Heizungsgesetz setzt die regierende CSU im Wahlkampf stark auf Kritik an der Bundesregierung. Die CSU wirft SPD, Grünen und FDP eine „ideologische Politik“ und „Murksgesetze“ vor. Auch Söders Vize-Ministerpräsident Aiwanger profiliert sich als Gegner der Ampelkoalition.

Söder und Aiwanger nahmen im Juni 2023 an einer Kundgebung von rund 13.000 Menschen, darunter auch AfD-Sympathisanten, gegen das geplante Heizungsgesetz teil. Beide ernteten für ihre Teilnahme an der Demonstration in Erding bei München viel Kritik. SPD und Grüne warfen ihnen „destruktiven Populismus“ und Stimmenfischen am rechten Rand vor.

Die Grünen versuchen sich davon abzugrenzen, unter anderem mit dem Slogan „Wir setzen auf Machen statt Meckern“. Sie wollen etwa einen Ausbau der Windkraft in Bayern. Die AfD wirbt mit dem Slogan „Unser Bayern zuerst“ dafür, die angebliche „Migration in die Sozialsysteme“ zu beenden. Die bayerische AfD gilt - ähnlich wie Björn Höcke in Thüringen - als besonders völkisch und radikal.

Die SPD fordert unter anderem einen „massiven Ausbau der Kinderbetreuung“. Auch die FDP legt in ihrem Wahlprogramm einen Schwerpunkt auf frühkindliche Bildung.

Eine Fortsetzung der Koalition aus CSU und Freien Wählern gilt als wahrscheinlichst, auch wenn die Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern in den vergangenen Jahren nicht immer reibungslos lief. Das Regieren mit immer selbstbewussteren Freien Wählern dürfte auch nicht einfacher werden.

Dass Ministerpräsident Markus Söder mit einer der Partei der Ampel-Parteien (SPD, FDP oder Grüne) koaliert, scheint unrealistisch. Ein Bündnis mit den Grünen schließt der CSU-Chef sogar aus. Vor einigen Jahren hatte Söder hingegen noch mit den Grünen geflirtet.

Die CSU ist nicht nur in der Landespolitik, sondern auch in der Bundespolitik aktiv. 2021 wollte Markus Söder Kanzlerkandidat der Union werden. Damals scheiterten seine Ambitionen am Widerstand im CDU-Bundesvorstand, der den damaligen Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten durchsetzte. Laschet scheiterte und erhielt bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 ein historisch schlechtes Ergebnis. Wegen seiner Sticheleien gegen Laschet im Wahlkampf wurde Söder dafür eine Mitschuld gegeben.

Mit Blick auf die kommende Bundestagswahl 2025 lässt Söder keine erneuten Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur erkennen, etwa Anfang August 2023 im ARD-Sommerinterview. Er verwies dabei auf die Erfahrung 2021. Er werde von Bayern aus versuchen, "für Bayern und für Deutschland Gutes zu bewirken", sagte Söder. Mit Blick auf die Kanzlerfrage befürwortete er eine Entscheidung im Herbst 2024 nach den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland.

