Roland Koch, Volker Bouffier, Boris Rhein – seit 1999 stellt die CDU die Ministerpräsidenten in Hessen. Bei der Landtagswahl am 8. Oktober 2023 strebt die SPD einen Machtwechsel an. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die erste hessische Ministerpräsidentin werden. Aber auch die Grünen, bisher Juniorpartner der CDU, wollen die nächste Landesregierung anführen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant schärfere Abschieberegeln. An ihren Vorschlägen gibt es Kritik, auch innerhalb der Ampel-Koalition. Bundeskanzler Olaf Scholz will sie dennoch schnell umsetzen. Ein Überblick.

Die AfD fordert im Wahlkampf, Abschiebungen zu forcieren und wendet sich gegen die Windkraft. Im Wahlkampf sind von ihr auch völkisch-nationalistische Töne zu hören. Die FDP will die „weltbeste Bildung“ und eine „Wirtschaft 4.0“ für Hessen. Die Linke wirbt für einen „Politik- und Systemwechsel“ und will Schritte hin zu einem kostenfreien öffentlichen Nahverkehr.

Für die CDU geht es darum, die Macht in Hessen zu verteidigen, unter anderem auch, um nicht an Einfluss im Bundesrat zu verlieren. Für die Sozialdemokraten wäre ein Machtwechsel in ihrer früheren Hochburg, wo die SPD einst viele Jahrzehnte lang den Ministerpräsidenten stellte , ein großer Erfolg in Zeiten, da die Kanzlerpartei bundesweit in Umfragen nicht gut dasteht.