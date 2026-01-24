Aufrüstung

Lettisch-russische Grenze: "Halt! Staatsgrenze" steht in drei Sprachen auf einem Schild. (dpa / Alexander Welscher)

Bundeswehr-Brigadegeneral Lowin sagte der "Welt am Sonntag", man werde in den NATO-Grenzstaaten spürbar größere Vorräte als bisher an Waffen, Munition und Ausrüstung anlegen. Er kündigte zudem die Einrichtung einer - wie er sagte - "automatisierten Zone" an. Lowin sprach von einem komplexen, mehrschichtigen Verteidigungssystem entlang der Grenze zu Russland und Weißrussland. Dieses System aus Aufklärungssensoren und weitgehend automatisierten und roboterisierten Waffen solle dabei helfen, russische Streitkräfte in der ersten Phase eines Angriffs aufzuhalten. Diese Zone werde weitgehend menschenleer sein.

Es war das erste Mal, dass ein NATO-General öffentlich über das neue Verteidigungskonzept Eastern Flank Deterrence Line, auf Deutsch Ostflanken-Abschreckungslinie, gesprochen hat. Lowin ist Vizechef des Stabes für Operationsführung des NATO-Landkommandos im türkischen Izmir.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.