"Arctic Sentry"
NATO startet Mission für höhere militärische Präsenz in der Arktis

Die NATO hat eine Mission für eine höhere Militärpräsenz in der Arktis gestartet. Das teilte der Oberbefehlshaber des Bündnisses in Europa, Grynkewich, mit. Ziel der Mission mit dem Namen "Arctic Sentry" sei, die Präsenz der Bündnismitglieder in der Region zu koordinieren und gemeinsame Übungen durchzuführen.

    Verschneite Häuser in Nuuk, Grönland
    Nach dem Streit um Grönland startet die NATO eine Mission in der Arktis. (IMAGO / Anadolu Agency)
    Grnykewich erklärte, die Mission werde die Stärke der NATO nutzen, um das Territorium zu schützen und die Sicherheit in der Arktis zu erhalten. Der britische Verteidigungsminister Healey teilte mit, dass die Streitkräfte seines Landes eine wichtige Rolle bei der neuen NATO-Mission spielten.
    US-Präsident Trump hatte im Streit um Grönland eine höhere Militärpräsenz in der Arktis verlangt und vor russischem und chinesischem Einfluss gewarnt.
    Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.