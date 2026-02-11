"Arctic Sentry"

Grnykewich erklärte, die Mission werde die Stärke der NATO nutzen, um das Territorium zu schützen und die Sicherheit in der Arktis zu erhalten. Der britische Verteidigungsminister Healey teilte mit, dass die Streitkräfte seines Landes eine wichtige Rolle bei der neuen NATO-Mission spielten.
US-Präsident Trump hatte im Streit um Grönland eine höhere Militärpräsenz in der Arktis verlangt und vor russischem und chinesischem Einfluss gewarnt.
