Mit Blick auf den Gaza-Konflikt meinte er, Israel müsse diese Mission zu Ende führen.
Netanjahu wandte sich direkt an die Geiseln der Hamas. Man habe sie nicht vergessen, sagte er. Die Führer der Hamas rief er auf, die Waffen niederzulegen und die Geiseln freizulassen. Nach Netanjahus Angaben wurde seine Rede über Lautsprecher in den Gazastreifen übertragen und war zudem auf allen Mobiltelefone in dem Gebiet zu hören.
Der israelische Regierungschef verurteilte die Anerkennung eines Palästinenserstaates durch mehrere westliche Länder. Dieser Schritt sende die Botschaft, dass sich das Ermorden von Juden lohne.
Der Auftritt Netanjahus war von Buhrufen begleitet. Zahlreiche Teilnehmer der Sitzung verließen aus Protest den Saal.
Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.