New York

Netanjahu spricht vor den Vereinten Nationen - Dutzende Delegierte verlassen den Saal

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu sieht das Vorgehen seines Landes im Nahen Osten als Erfolg im Kampf gegen Terrorismus. Die vom Iran ausgehende Achse des Terrors sei zerschlagen worden, sagte er in der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York. Netanjahu verwies unter anderem auf die Militärschläge gegen das iranische Atomprogramm, gegen die Hisbollah im Libanon und die Huthi-Miliz im Jemen.