New York
Netanjahu spricht vor den Vereinten Nationen - Dutzende Delegierte verlassen den Saal

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu sieht das Vorgehen seines Landes im Nahen Osten als Erfolg im Kampf gegen Terrorismus. Die vom Iran ausgehende Achse des Terrors sei zerschlagen worden, sagte er in der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York. Netanjahu verwies unter anderem auf die Militärschläge gegen das iranische Atomprogramm, gegen die Hisbollah im Libanon und die Huthi-Miliz im Jemen.

    Blick in den Plenarsaal der UNO in New York, wo die Delegierten stehen. An der goldfarbenen Rückwand sieht man das Emblem der Organisation.
    Blick in den Plenarsaal der UNO in New York (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Lev Radin)
    Mit Blick auf den Gaza-Konflikt meinte er, Israel müsse diese Mission zu Ende führen.
    Netanjahu wandte sich direkt an die Geiseln der Hamas. Man habe sie nicht vergessen, sagte er. Die Führer der Hamas rief er auf, die Waffen niederzulegen und die Geiseln freizulassen. Nach Netanjahus Angaben wurde seine Rede über Lautsprecher in den Gazastreifen übertragen und war zudem auf allen Mobiltelefone in dem Gebiet zu hören.
    Der israelische Regierungschef verurteilte die Anerkennung eines Palästinenserstaates durch mehrere westliche Länder. Dieser Schritt sende die Botschaft, dass sich das Ermorden von Juden lohne.
    Der Auftritt Netanjahus war von Buhrufen begleitet. Zahlreiche Teilnehmer der Sitzung verließen aus Protest den Saal.
    Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.