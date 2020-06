Wie von weit her erklingt eine einzelne Hornstimme, ein Ruf aus der Ferne. Für den Pianisten Lars Vogt spiegelt der Beginn des zweiten Klavierkonzertes von Johannes Brahms "unsere Verbundenheit mit der Natur". Nach den zarten Anfangstönen gehe diese Verbindung verloren, und der gesamte erste Satz spiegele "das Ringen darum, diese Verbundenheit wiederzufinden". Zwischen symphonischer Größe und Innigkeit, bedrohlichen und friedvollen Passagen bewegt sich das gesamte Konzert in B-Dur.

Diesem Stück stellt Lars Vogt auf seiner neuen CD die Variationen und Fuge für Klavier über ein Thema von Händel zur Seite.

Johannes Brahms

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur, op. 83

Variationen und Fuge für Klavier über ein Thema von Händel B-Dur, op. 24

Lars Vogt, Klavier und Leitung

Royal Northern Sinfonia

Aufnahmen vom Februar 2019 aus dem Konzerthaus "The Sage" in Gateshead/England und vom Dezember 2019 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln