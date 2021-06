Robert Schumann interessierte sich brennend für Literatur. Das zeigt ein Blick auf die Texte, die er vertonte. Dessen Autoren bilden beinahe einen Katalog der großartigsten Dichter seiner Zeit. Heinrich Heine folgt auf Eduard Mörike, und auch Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Rückert, Lord Byron und Elisabeth Kulmann tauchen allesamt auf. Der gebildete Schumann brachte viele literarische Kunstwerke zum Klingen – nicht nur im sogenannten "Liederjahr" 1840. Auch in späteren Jahren setzte er Gedichte in Töne. Heute werden gerade die Sololieder oft gesungen. Die vielen Duette mit ihrer starken dialogischen Kraft gehen eher unter. Eine neue Aufnahme aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks rückt genau diese in den Mittelpunkt, wie auch weitere Romanzen und Balladen.

Robert Schumann

Zweistimmige Lieder, Op.43

4 Duette, Op.34

3 Gesänge, Op.31, Nr. 2 Die Kartenlegerin

Romanzen und Balladen, Buch 3, Op. 53

Romanzen und Balladen, Buch 4, Op. 64

3 Gedichte, Op. 29

4 Duette, Op. 78

3 Gesänge, op. 95 (Auswahl)

Des Sängers Fluch, Op. 139, Nr. 4 Provenzialisches Lied

Lied für xxx, Anh. M1:2

Mädchenlieder, Op. 103

Sommerruh, WoO 7

Caroline Melzer, Sopran

Anke Vondung, Mezzosopran

Simon Bode, Tenor

Ulrich Eisenlohr, Klavier

Aufnahmen vom Oktober 2019 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal