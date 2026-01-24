Aus dem Dokument des Pentagon geht hervor, dass die Europäer sich in erster Linie selbst um ihre konventionelle Verteidigung kümmern sollen. Die US-Streitkräfte würden eine entscheidende, aber begrenzte Unterstützung leisten.
Die USA bekannten sich zum Bündnis der NATO, die Landesverteidigung und die Abschreckung Chinas sollen aber Vorrang erhalten. Russland hält die US-Regierung für eine beherrschbare Bedrohung der östlichen NATO-Mitglieder.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.