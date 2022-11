Newsblog zur US-Kongresswahl

Diese beiden Personen haben in Washington, D.C. die Möglichkeit genutzt, schon vor dem eigentlichen Wahltag am 8. November ihre Stimme abzugeben. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Bryan Olin Dozier)

Die Wahlen zu den beiden Kongresskammern, also zu Senat und Repräsentantenhaus, finden große Beachtung - national wie international. Ihr Ausgang entscheidet darüber, wie viel Rückhalt US-Präsident Biden in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit noch haben wird. Verlieren die Demokraten im Kongress die Mehrheit, würde Joe Biden Schwierigkeiten bekommen, seine politischen Vorhaben umzusetzen. In den Augen vieler Beobachter würde er zu einer "lame duck".

In zahlreichen Bundesstaaten der USA werden am 8. November außerdem die Gouverneursposten neu bestimmt. Auch hier wird beobachte, ob sich von Donald Trump unterstützte Bewerber durchsetzen. Das könnte dem Ex-Präsidenten Auftrieb für 2024 geben. Der 76-Jährige hat vor wenigen Tagen erklärt, dass er "sehr, sehr, sehr wahrscheinlich" bei der nächsten Präsidentschaftswahl wieder antreten werde.

Die ersten Wahllokale (in Kentucky und Ohio) schließen um null Uhr deutscher Zeit am 9. November, die letzten um 7 Uhr in Alaska. Mit der Auszählung wird unmittelbar nach Schließung der Wahllokale begonnen.

Die Wahlen im Einzelnen:

Im US-Repräsentantenhaus sind 435 Abgeordnete vertreten, die alle zwei Jahre neu bestimmt werden. Jeder der 50 Bundesstaaten entsendet Abgeordnete gemäß seiner Bevölkerungszahl.

Im Moment hält im Repräsentantenhaus die Demokratische Partei die Mehrheit. US-Präsident Biden verfügte also in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit hier über die erforderliche Rückendeckung zur Umsetzung politischer Vorhaben. Umfragen zufolge könnte sich das jedoch ändern. Die Gründe sind vielfältig.

Jeder US-Bundesstaat bestimmt, unabhängig von seiner Bevölkerungszahl, jeweils zwei Senatoren. Ihre Amtszeit dauert sechs Jahre. Alle zwei Jahre wird rund ein Drittel der 100 Sitze im Senat neu vergeben. In diesem Jahr sind es 35.

Seit der letzten Wahl 2020 waren die politischen Lager im Senat gleich groß. 50 Republikanern saßen 48 Demokraten und zwei Unabhängige gegenüber, die meistens mit den Demokraten stimmten. Bei einem Patt gab die Stimme von US-Vize-Präsidentin Kamala Harris, den Ausschlag, also einer Demokratin. Die Demokraten können es sich also nicht erlauben, in der Summe auch nur einen einzigen Sitz im Senat an die Republikaner zu verlieren.

In 36 US-Bundesstaaten werden neue Gouverneurinnen und Gouverneure bestimmt. Das Amt ist vergleichbar mit dem des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin in einem deutschen Bundesland.

In vielen US-Staaten werden zudem die Kongresse neu gewählt und andere Posten neu vergeben - bis hinunter zu Sheriffs und Schulbeiräten, die großen Einfluss auf Strafverfolgung oder Unterrichtsstoff haben können.

Zur Wahl stehen außerdem Secretaries of State. Zu ihren Aufgaben gehört oft die Wahlleitung, weshalb diesmal sehr genau auf diese Entscheidungen geschaut wird: Einige republikanische Bewerberinnen und Bewerber vertreten nämlich die von Anfang an widerlegte Ansicht, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen hätte, wäre nicht betrogen worden. Manche von ihnen wollen, dass sich die Wahlleitung über Auszählungsergebnisse hinwegsetzen darf. Viele Demokraten warnen deshalb vor einer Aushöhlung freier Wahlen und damit der Demokratie in den Vereinigten Staaten.

Wahlberechtigt sind nur diejenigen erwachsenen US-Bürgerinnen und -Bürger, die sich als Wahlwillige in ein Verzeichnis eintragen lassen. Dabei müssen sie auch angeben, ob sie als "Demokrat", "Republikaner" oder "unabhängig" geführt werden wollen.

Bei der Wahl vor zwei Jahren, als es um die Frage "Trump oder Biden" ging, waren laut Zensus 252 Millionen Amerikaner über 18 Jahren wahlberechtigt. 155 Millionen, rund 67 Prozent, machten davon Gebrauch. Das war für die USA ein sehr hoher Wert.

Im 19. Jahrhundert wurde festgelegt, dass Wahlen in den USA am Dienstag nach dem ersten Montag im November stattfinden sollen. Das hatte vor allem zwei Gründe. Im November waren Aussaat und Ernte vorüber; die Bevölkerung in den ländlich geprägten Gebieten der USA hatte also Zeit, zur Wahl zu gehen. Und sie mussten nicht an einem Sonntag, der dem Gottesdienst gewidmet war, die oft lange Reise zu einem Wahllokal antreten.

Heute gibt es vielfach Kritik daran, dass der Wahltag ein Wochentag ist. Gerade Demokraten glauben, dass viele ihrer Anhänger es sich an einem Arbeitstag nicht leisten können, vor Wahllokalen anzustehen.

Mit Material der dpa und unserer Korrespondentin.