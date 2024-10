Die Chemienobelpreisträger 2024: David Baker (l.), Demis Hassabis, John M. Jumper (r.). (Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach )

Mit der Auszeichnung der wegweisenden Arbeiten zur Vorhersage und Gestaltung von Proteinen unterstreicht das Nobel-Komitee einmal mehr die Bedeutung der künstlichen Intelligenz für die Gesellschaft. Das Team von Google DeepMind, bestehend aus dem Briten Demis Hassabis und dem US-Amerikaner John Jumper, entwickelte mithilfe künstlicher Intelligenz das Modell AlphaFold2, das die Struktur fast aller bekannten Proteine genau vorhersagen kann.

Der US-Forscher David Baker hingegen schuf neue, maßgeschneiderte Proteine, die in der Natur nicht existieren. Diese Werkzeuge bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, von der Entwicklung neuer Medikamente über die Verbesserung von Impfstoffen bis hin zur Gestaltung umweltfreundlicherer Materialien.

Zwischen Grundlagenforschung und Anwendung

Der Nobelpreis ist zwar die bekannteste Auszeichnung in der Wissenschaft, aber zu verstehen, was genau ausgezeichnet wird, fällt oft schwer. Kaum jemand weiß ad hoc, was microRNA oder Atto-Sekunden sind, geschweige denn, welchen Nutzen sie haben. Die diesjährigen Auszeichnungen für Chemie und Physik, die etwas prämieren, das bereits im Alltag der Gesellschaft angekommen ist, sind in dieser Hinsicht eher die Ausnahme.

Dabei hatte Alfred Nobel gerade den unmittelbaren Nutzen der Forschung, die mit dem von ihm gestifteten Preis ausgezeichnet werden sollte, besonders hervorgehoben: Der Preis solle diejenigen würdigen, deren Entdeckung oder Erfindung der Menschheit im vorangegangenen Jahr den größten Dienst erbracht hat. So verfügte er es in seinem Testament.

Als erfolgreicher Industrieller stand der Chemiker Nobel der angewandten Forschung naturgemäß nahe. Er selbst hatte auch nur ein Jahr gebraucht, um seine Erfindung, das Dynamit, von der Laborbank auf den Markt zu bringen.

Das Nobel-Komitee zeichnet allerdings deutlich häufiger Entdeckungen als Erfindungen aus, also Grundlagenforschung. Ehe diese ihren Nutzen für die Menschheit offenbart, geht oft viel Zeit ins Land: 25 Jahre sind es im Durchschnitt zwischen der ursprünglichen Entdeckung und ihrer Würdigung mit einem Nobelpreis.

Die Auszeichnung für Chemie gilt als der Nobelpreis, der am nächsten an der Anwendung ist. Ein Ruf, der sich mit der Auswahl der diesjährigen Preisträger bestätigt: Ihr Modell zur Vorhersage von Proteinstrukturen entwickelten die Laureaten Demis Hassabis und John Jumper erst vor vier Jahren.

Ohne die Arbeit der KI-Pioniere John Hopfield und Geoffrey Hinton, die den diesjährigen Physik-Nobelpreis für Modelle aus den 1980er-Jahren erhielten, wäre diese schnelle Entwicklung allerdings nicht möglich gewesen. Einen Nutzen haben die Preise aber immer, und das ganz unabhängig davon, wie viele Jahre seit einer Entdeckung vergangen sind: Sie rufen in Erinnerung, was Wissenschaft für die Gesellschaft leistet.