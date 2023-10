Katalin Karikó und Drew Weissman werden für ihre Entdeckungen im Bereich der Immunologie mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. (Nobel Prize Outreach)

Die Technologie zur Herstellung von mRNA-Impfstoffen galt schon in den vergangenen Jahren als heißer Kandidat für einen Nobelpreis. Dieses Jahr ist es soweit: Ausgezeichnet werden die Ungarin Katalin Karikó und der US-Amerikaner Drew Weissman. Ihre Entdeckungen haben die wissenschaftliche Grundlage geschaffen, auf der RNA-Impfstoffe entwickelt wurden.

Die in Ungarn geborene Katalin Karikó ist Biochemikerin. (picture alliance / Jordan Strauss / Invision / AP / Jordan Strauss)

Berühmtester Preis für Wissenschaftler

Der Nobelpreis ist eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen und die wahrscheinlich bekannteste. Er wurde erstmals 1901 verliehen und ehrt herausragende Leistungen in den Kategorien Physik, Chemie, Medizin und Literatur, zudem werden Personen ausgezeichnet, die sich besonders für den Frieden eingesetzt haben.

Der US-Amerikaner Drew Weissman arbeitet als Immunologe an der University of Pennsylvania. (picture alliance / Jordan Strauss / Invision / AP / Jordan Strauss)

Ein Grund, warum der Nobelpreis auch außerhalb der Wissenschaft so bekannt ist, ist dass er eine Brücke zwischen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen schlägt: Der Preis soll an diejenigen vergeben werden, die „einen bedeutenden Beitrag zur Menschheit und zur Verbesserung des Wissens, der Kultur, der Gesundheit oder des Friedens geleistet haben“. So hat der Stifter des Preises Alfred Nobel es festgelegt. Dem entsprechend werden oft Arbeiten ausgezeichnet, die den Alltag von Menschen verändert haben.

Preisgeld von rund 900.000 Euro

Ein anderer Grund für den Ruhm ist das sehr großzügige Preisgeld von rund 900.000 Euro, dass die Laureaten nach Gutdünken ausgeben dürfen.

Im vergangenen Jahr ging der Medizinnobelpreis an den in Deutschland forschende Schweden Svante Pääbo. Er gilt als Begründer der Paläogenetik, die sich mit der Analyse genetischer Proben ausgestorbener Organismen befasst. Dadurch konnte der Forscher unter anderem zeigen, dass moderne Menschen bis zu drei Prozent ihrer Gene von Neandertalern geerbt haben. Die Methode hat aber auch dabei geholfen, die Evolution von Krankheitserregern besser zu verstehen.