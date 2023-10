Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L'Huillier werden 2023 für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Elektronendynamik mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. (Niklas Elmehed / Nobel Prize Outreach )

Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L’Huillier werden für ihre Forschungen im Bereich der Elektronendynamik mit dem Physik-Nobelpreis 2023 ausgezeichnet. Das teilte die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Ihre Arbeit hätten der Menschheit neue Instrumente zur Erforschung der Welt der Elektronen in Atomen und Molekülen geliefert. Die Arbeit der drei habe „die Tür zu extrem kleinen Zeiteinheiten geöffnet“.

Mit der Geschwindigkeit von Elektronen

Die menschliche Wahrnehmung ist nicht dafür gemacht, extrem kleine oder extrem große Dinge zu erfassen. Das gilt für den Raum, aber auch für die Zeit. Ereignisse, die sehr schnell passieren, scheinen für uns deshalb ineinander überzufließen - so wie die einzelnen Bilder in Filmen oder in einem Daumenkino.

Elektronen verändern sich innerhalb von Atto-Sekunden. Das ist das Millionstel eines Millionstels einer Sekunde. Anders gesagt: Innerhalb einer Sekunde vergehen so viele Atto-Sekunden, wie Sekunden vergangen sind, seit das Universum entstanden ist. So kurze Ereignisse lassen sich nur mit speziellen Technologien untersuchen.

Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L’Huillier haben in ihren Arbeiten Methoden entwickelt, um extrem kurze Lichtimpulse zu erzeugen, die im Atto-Sekunden-Bereich liegen. Anhand dieser "Schnappschüsse" aus dem Atom können Forscher die Bewegung von Elektronen in festen Materialien untersuchen.

Das kann helfen, grundlegende Prozesse in der Materie zu verstehen und neue Technologien zu entwickeln. Zum Beispiel auf dem Gebiet der Elektronik. Atto-Sekunden-Impulse könnten aber auch verwendet werden, um verschiedene Moleküle zu identifizieren, etwa in der medizinischen Diagnostik.

Eine der höchsten Ehren für Forschende

Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Die Laureaten werden immer in der ersten Oktoberwoche bekannt gegeben. Die eigentliche Preisverleihung findet am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters, Alfred Nobel.

Unter den bisher 954 ausgezeichneten Forschenden sind nur 63 Frauen. Darunter auch die Gewinnerin des diesjährigen Nobelpreises für Medizin oder Physiologie, Katalin Karikó, und die frisch gebackene Physik-Nobelpreisträgerin Anne L’Huillier. Zwar haben in den letzten 20 Jahren doppelt so viele Frauen den Preis gewonnen wie in den 80 Jahren davor. An der Tatsache, dass Männer deutlich häufiger als Frauen ausgezeichnet werden, hat das wenig geändert.