Der Basisschutz in Form von Masken, Tests und Hygieneregeln werde weiterhin gebraucht. Lockerungsschritte sollten seiner Meinung nach jeweils mit einem Abstand von zwei Wochen umgesetzt werden, um notfalls gegensteuern zu können, sofern die Infektionszahlen wieder deutlich anstiegen. Neben Nordrhein-Westfalen hatten zuletzt etwa auch Bayern und Schleswig-Holstein die Rücknahme einzelner Corona-Maßnahmen angekündigt.

Mit Blick auf bundesweite Lockerungen schalten sich die Ministerpräsidenten der Länder am Nachmittag mit Bundeskanzler Scholz zusammen. Angedacht ist ein Stufenplan. In einem ersten Schritt sollen private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich sein. Außerdem soll es im Einzelhandel keine Zugangsbeschränkungen mehr geben. Ab Anfang März soll dann in Gastronomie und Hotels wieder die 3G-Regelung gelten.

