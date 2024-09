Zwei die sich aus der DFB-Elf gut kennen: Die Torhüterinnen Almuth Schult (li.) und Ann-Katrin Berger treffen in einem Ligaspiel in den USA aufeinander. (picture alliance / Action Plus / Katie Chan)

Almuth Schult und Ann-Katrin Berger stehen in dieser Saison beide bei US-Teams unter Vertrag. Die aktuelle Nummer eins im deutschen Tor, Ann-Katrin Berger, wechselte im Frühjahr vom englischen Club FC Chelsea zu Gotham FC in New Jersey, wo sie einen Jahresvertrag mit Option auf Verlängerung hat. Almuth Schult unterschrieb im August kurzfristig einen Vertrag bei Kansas City Current, der bis zum Saisonende dauert.

US-Fußall-Liga - international attraktiv und familienfreundlich

Die amerikanische Fußball-Liga ist für Frauen international attraktiv. Für Schult ist vor allem die Familienfreundlichkeit sowohl der Liga als auch ihres Klubs von Vorteil: Mit Betreuungsangeboten während Training und Spielen ließen sich Familie und Profifußball professionell vereinbaren.

Nach ihrer zweiten Schwangerschaft 2023 nahm sie kein Spitzenklub in Europa unter Vertrag. Sie stand beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga bis zum Saisonende im Tor. Nun ist sie Stammspielerin in der US-Top-Liga beim aktuellen Tabellen-Vierten. Auch für Berger bietet die amerikanische Liga große Vorteile. Beim Titelverteidiger Gotham FC bekommt die 33-Jährige viele Einsätze und trägt zu den Erfolgen bei.

Premierer: Zwei Torhüterinnen in der NWSL

Das Spitzenspiel der beiden Vereine am Samstag ist eine deutsche Premiere, denn bisher gab es noch keine zwei Torhüterinnen aus Deutschland in der NWSL.

Beide kennen sich lange und gut, beide sind 33 Jahre alt. Schult war bis zur Geburt ihrer Zwillinge vor vier Jahren jahrelang die Nummer 1 im deutschen Tor, Berger viele Jahre auf der Ersatzbank, bekam dann während des olympischen Turniers in Paris den Vorzug vor Merle Frohms.

Nummer eins im DFB-Team gesucht

Der neue Bundestrainer Christian Wück dürfte das Spiel genau verfolgen. Er hat sich noch nicht entschieden, wer künftig die Nummer eins im Tor sein wird. Ann-Katrin Berger ist nach ihrem erfolgreichen Auftritt in Paris eine wahrscheinliche Kandidatin.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Merle Frohms im September, wäre für Almuth Schult ein 67. Länderspiel ein Beweis ihres erfolgreichen Comebacks. Beim deutschen Duell in Kansas können sich Almuth Schult und Ann-Katrin Berger auf jeden Fall beweisen.