Altersvorsorgekommission

"Bei einem Anlagehorizont, der weit über einem Jahrzehnt liege, könnten die Kursrisiken einer breit gestreuten Aktienanlage getrost vernachlässigt werden." (picture alliance / Fotostand / Fotostand / K. Schmitt)

Eine verantwortungsvolle Vermögensanlage an den weltweiten Aktienmärkten sei eine sinnvolle und überfällige Ergänzung, sagte der Professor für Betriebswirtschaftslehre von der Hochschule Ludwigshafen dem Deutschlandfunk. Zwar wiesen Aktien kurzfristige Kursrisiken auf. Jedoch glichen sich diese im Zeitablauf stets wieder aus. Bei einem Anlagehorizont, der weit über einem Jahrzehnt liege, könnten die Kursrisiken einer breit gestreuten Aktienanlage getrost vernachlässigt werden. Das Risiko von Kursverlusten gut diversifizierter Aktienanlagen sinke mit steigendem Zeithorizont stark ab, bei Langfristanlagen sogar auf Null. Auch andere Ökonomen äußerten sich grundsätzlich positiv zur Einführung einer Kapitalrente.

Zusätzlich zur bestehenden Umlagerente soll innerhalb der Rentenversicherung eine kapitalgedeckte Komponente eingeführt werden. Das Geld wird an der Börse angelegt und soll eine Zusatzversorgung für künftige Rentner erbringen. Kommissionsmitglied Bucher-Koenen erklärte, laut unseren Vorausberechnungen könnte ein sogenannter Eckrentner im Mittel nach 45 Jahren Ansparzeitraum in der Kapitalrente auf über 770 Euro mehr Rente monatlich kommen. - Die von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission hatte gestern auf 80 Seiten Vorschläge für eine ‌grundlegende Rentenreform vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.