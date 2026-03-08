Landtagswahl in Baden-Württemberg

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir lässt sich auf der Wahlparty seiner Partei feiern. (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Özdemir betonte im ARD-Fernsehen, das Land müsse stabil und verlässlich regiert werden. Er wolle Baden-Württemberg "in der Mitte und nicht nach Parteibuch" führen. Özdemir wies Darstellungen zurück, er habe den Wahlerfolg auch durch eine Abgrenzung von seiner eigenen Partei erzielt. CDU-Spitzenkandidat Hagel gratulierte Özdemir und erklärte, der Regierungsauftrag liege nun bei den Grünen. Er nannte das Ergebnis für die CDU bitter. Man habe stärkste Kraft werden wollen und dies nicht erreicht. SPD-Spitzenkandidat Stoch erklärte, er werde wegen des schlechten Abschneidens der Sozialdemokraten seine Ämter als Landes- und Fraktionschef zur Verfügung stellen. Der FDP-Spitzenkandidat Rülke kündigte seinen Rücktritt vom Landesvorsitz an.

AfD drittstärkste Kraft, FDP und Linke verpassen Einzug in den Landtag

Die Grünen kommen nach aktuellen Zahlen von infratest dimap (Stand 20:57 Uhr) auf 30,3 Prozent der Stimmen. Sie konnten ihr Resultat von 2021 (32,6 Prozent) nicht ganz halten. Auf die CDU entfallen 29,7 Prozent - ein plus von 5,6 Prozent gegenüber 2021. Die AfD wurde drittstärkste Kraft - laut infratest dimap mit 18,7 Prozent. Das entspricht fast einer Verdopplung des Ergebnisses gegenüber 2021. Die SPD halbiert ihr letztes Ergebnis und kommt noch auf 5,6 Prozent der Stimmen. FDP (4,4 Prozent) und Linke (4,3 Prozent) verpassen den Einzug in den Stuttgarter Landtag. Dafür wären fünf Prozent der Stimmen nötig gewesen. Auf die anderen Parteien entfielen insgesamt 7,0 Prozent. In Baden-Württemberg waren rund 7,7 Millionen Menschen berechtigt, ihre Stimme abzugeben, unter ihnen erstmals auch 16- und 17-Jährige.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.