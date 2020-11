Seit Beginn der Coronakrise haben sich weltweit mehr als 56 Millionen Menschen mit SARS-CoV-2 angesteckt. Über 1,3 Millionen Menschen sind mit COVID-19 gestorben. Viele europäische Länder kämpfen aktuell gegen die zweite Welle und haben das öffentliche Leben eingeschränkt.

Wie viele gemeldete Coronavirusfälle gibt es in Deutschland? Verlangsamt sich die Ausbreitung des Virus, wie entwickeln sich die Fallzahlen international? Wie die Zahlen zu bewerten sind – ein Überblick.

Deutschland verlängert den Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember und verschärft einige Regeln. Dennoch gehen diese Maßnahmen Experten wie der Virologin Melanie Brinkmann oder der Physikerin Viola Priesemann angesichts der vielen neuen Corona-Infektionen und Hotspot-Regionen mit Inzidenzzahlen von über 200 nicht weit genug.

In anderen Staaten gibt es deutlich strengere Maßnahmen, andere kommen fast ohne Einschränkungen aus. Wir schauen beispielhaft auf unterschiedliche internationale Corona-Strategien.

Belgien: scharfer Lockdown nach hohen Zahlen

Belgien war zwischenzeitlich das am schwersten betroffene Land in Europa, der Inzidenzwert lag zeitweise bei weit über 1.000 pro 100.000 Einwohner. Seit Beginn der Pandemie gab es in Belgien insgesamt mehr als eine halbe Million Infektionen, bei einer Bevölkerungszahl von 11 Millionen. Es gebe viele Gründe dafür, berichtet Dlf-Korrespondentin Bettina Klein aus dem Studio Brüssel: "Die zersplitterten Zuständigkeiten, die mangelnde Kommunikation der Behörden über Regional- und Sprachgrenzen hinweg, die zu frühe Aufhebung der Beschränkungen nach der Sommerpause."

Dazu verringerten unsinnige Regelungen wie die flächendeckende Maskenpflicht draußen die Akzeptanz der notwendigen Maßnahmen, viele Belgier hätten aus dem Umgehen von Regelungen einen Volkssport gemacht. "Brüssel ist außerdem eine sehr internationale Stadt, auch Belgien ein Land mit viel Durchreise in Westeuropa." Infektionen und Todesfälle in Belgien (Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

Belgien reagierte mit scharfen Maßnahmen: ein mehrwöchiger Lockdown, der weit über die Regelungen in Deutschland hinausgeht. Alle "nicht-essenziellen" Geschäfte sind geschlossen, mit nur wenigen Ausnahmegenehmigungen. Alle Kultur- und Sporteinrichtungen sind geschlossen, ebenso alle Gaststätten, einige bieten Take-away an. Zu Hause darf nur eine einzige Person empfangen werden, die nicht zum Haushalt gehört. Homeoffice ist verpflichtend, sofern möglich. Es gilt eine Ausgangssperre von 22-6 Uhr. Die Maßnahmen zeigen Wirkung: die Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen sinken deutlich.

Neuseeland: harte Entschlossenheit mit Erfolg

Auch in Neuseeland waren die Infektionszahlen im April steil angestiegen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Neuseeland hat ungefähr ein Drittel der Einwohnerzahl von Belgien. Die Strategie der Regierung: COVID-19 ganz aus dem Land herauszudrängen, das Virus komplett zu eliminieren, was durch die Insellage erleichtert wird. Im März gab es drastische Beschränkungen. Die Landesgrenze wurde für die meisten Besucher geschlossen und eine weitgehende Ausgangssperre verhängt. Bei den persönlichen Kontakten folgte das Land dem Ansatz der sozialen Blase: nur Kontakt zu einer kleinen Gruppe von Personen, deren Zusammensetzung sich nicht ändert.



All diese Maßnahmen zeigten Wirkung. Anfang Mai waren die Neuinfektionen wieder nahezu bei null. Mitte August kam es dann in Auckland erneut zu einem größeren Ausbruch, auch Mitte Oktober gab es ein paar mehr Ansteckungen. Insgesamt scheint Neuseeland dennoch durch die harten Maßnahmen zu Beginn der Pandemie die Seuche unter Kontrolle zu haben.

Island: großflächige Tests des inseleigenen Unternehmens

Island hat den Vorteil, dass dort das private Unternehmen DeCODE Genetics ansässig ist, das sich auf Genom-Analysen spezialisiert hat. Diese Firma begann frühzeitig mit Massentests, nachdem die ersten infizierten Reisenden aus Italien auf die Insel zurückkehrten. Getestet wurde großflächig, mit oder ohne Symptome. Dadurch konnten Infektionsketten nachverfolgt und Betroffene isoliert werden. Zudem gab es Kontaktbeschränkungen, Einreiseverbote und Verbote von Großveranstaltungen.

Diese Maßnahmen halfen dabei, die Infektionen wieder deutlich zu senken. Die Grenzen wurden wieder für Touristen geöffnet. Mitte September stiegen die Infektionszahlen schlagartig wieder an, sogar höher als im Frühjahr. Doch mit den bewährten Mitteln gelang es den Isländern schließlich, die Zahlen wieder zu senken. Das Ganze auf insgesamt niedrigem Gesamtniveau - bei einer Bevölkerungszahl, die nur etwas größer ist als die der Einwohner von Bonn.

Taiwan: Frühprävention und Einreisestopp

Die Gesundheitsbehörden in Taiwan registrierten bis Anfang November nur 600 Infektionen und sieben Todesfälle in Zusammenhang mit der Viruserkrankung. Dabei kam Taiwans Strategie weitgehend ohne Zwangsmaßnahmen aus. Allerdings reagierte der Inselstaat auch sehr früh. Schon Ende Januar gab es einen Einreisestopp für Menschen aus Wuhan, später aus ganz China.



Taiwan gehört zu den Ländern weltweit, die die Ausbreitung des Corona-Virus trotz großer räumlicher und wirtschaftlicher Nähe zu China am besten gemanagt haben. Die Taiwanesen waren vorbereitet und reagierten sehr schnell.

Zudem führte man Fieberkontrollen und umfassende Quarantänevorschriften für Einreisende ein. Auch hier half die Insellage. Hygieneregeln lernt man bereits in der Grundschule und einen Mundschutz trägt man in Taiwan schon bei kleineren Infekten oder einem schwachen Immunsystem. Disziplin und Akzeptanz bei der Umsetzung der Maßnahmen sind in der Bevölkerung sehr hoch.

Schweden: zweifelhafter europäischer Sonderweg

In Schweden dagegen gibt es nach wie vor keinen Lockdown. Seit Beginn der Coronakrise geht Schweden seinen eigenen Weg. Es setzt dabei auf die Vernunft seiner Bürger, auf Abstands- und Hygieneregeln und lässt Kitas, Schulen, Restaurants und Geschäfte geöffnet. Es gibt bis heute keine Pflicht oder Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Allerdings wurde die Besucherzahl bei Sport- oder Großveranstaltungen gesenkt.

Nach stark steigenden Coronazahlen traten im November dann erstmals doch strengere Vorschriften in Kraft: unter anderem die Beschränkung auf acht Personen in der Öffentlichkeit und ein Alkohol-Verkaufsverbot in Gaststätten nach 22 Uhr. Auch Kinos, Schwimmbäder und Museen müssen schließen.



Wegen steigender Corona-Infektionen gelten in Schweden neue Kontaktbeschränkungen. Das bedeute aber noch keine vollständige Abkehr der Regierung von ihrem Corona-Sonderweg, sagte der Nordeuropaexperte Tobias Etzold.

Insgesamt gibt es in Schweden mehr als 166.000 Infektionen und rund 6.500 Tote im Zuge der Corona-Pandemie - ein Vielfaches im Vergleich zu den skandinavischen Nachbarn. Und gemessen an der Einwohnerzahl Schwedens - rund 10 Millionen - deutlich mehr als in den meisten europäischen Ländern.

