Patricia Kopatchinskaja: Violinkonzerte der klassischen Moderne (2/2)

Werke der Golden Decade

Sechs irrwitzig virtuose Violinkonzerte an drei Abenden. Dieser Wahnsinns-Herausforderung hat sich Geigerin Patricia Kopatchinskaja in Dresden gestellt. Wir übertragen dieses Projekt in zwei Teilen. Das künstlerische Ergebnis war atemberaubend.