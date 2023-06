Paul Dessaus Oper "Lanzelot"

Musikalisch packend

Tyrannei und mangelnden Widerstand thematisiert die Oper "Lanzelot" von Paul Dessau und Heiner Müller. 1969 uraufgeführt in Ostberlin, verschwand sie schnell in den Archiven. 2019 wurde die Oper am Nationaltheater in Weimar wieder ausgegraben, jetzt ist ein eindrucksvoller Mitschnitt davon erschienen.

Am Mikrofon: Yvonne Petitpierre | 04.06.2023