Die Bundesregierung hat einer Impfpflicht in Deutschland eine Absage erteilt – und setzt dagegen auf Einsicht: Das beste Argument für eine Covid-19-Impfung sei immer noch der Schutz vor der Erkrankung, betonen beispielsweise Gesundheitsminister Jens Spahn und Regierungssprecher Steffen Seibert. Dennoch ist in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eine Debatte darüber entstanden, mit welchen Mitteln die Impfquote erhöht werden kann.

Im Gespräch sind verschiedene Vorschläge und Wege, dies zu erreichen:

generelle Impfpflicht

Bußgelder für nicht wahrgenommene Impftermine

Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

mehr Aufklärung und niederschwellige Impfangebote im Alltag beispielsweise in Cafés oder an öffentlichen Plätzen

Impfanreize wie beispielsweise Prämien oder Belohnungen

Indirekte Impfanreize durch die Beseitigung aller Corona-Auflagen für vollständig Geimpfte

Ist eine generelle Impfpflicht in Deutschland verfassungsrechtlich umsetzbar?

Die Bundesregierung lehnt eine Impfpflicht im Hinblick auf Corona strikt ab. Dahinter steckt auch die Einschätzung, eine Impfpflicht juristisch nicht durchsetzen zu können, weil diese einen Eingriff in persönliche Rechte darstelle: "Je weniger angespannt die Lage im Gesundheitssystem ist, desto weniger wird ein Zwang akzeptiert", heißt es dazu in der Regierung.

Auch der Medizinrechtler Alexander Ehlers sieht eine generelle Impfpflicht verfassungsrechtlich sehr kritisch. Für gänzlich ausgeschlossen hält Ehlers eine sie aber nicht: Wenn sich die Situation dramatisch zuspitze, die Inzidenz steige und die Krankenhäuser überlastet seien, könne eine solche Maßnahme legitim sein, sagte er im Deutschlandfunk.

Interview Alexander Ehlers, Medizinrechtler, zur Test- und Impfpflicht (29. Juli 2021)

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Professor für Infektiologie Andrew Ullmann bezeichnete eine Impfpflicht im Deutschlandfunk als den "sicherlich falschen Weg". Er plädierte dafür, die Menschen vielmehr vom Sinn einer Corona-Impfung zu überzeugen.

Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie Carsten Watzl betonte, es sei richtig, dass die Entscheidung der Impfung eine persönliche Entscheidung sei und auch sein müsse. Er halte nichts von einem Impfzwang. Er plädierte für eine bessere Aufklärung: Als Immunologe und Wissenschaftler sei er davon überzeugt, dass die Impfung um ein Vielfaches sicherer sei, als sich dem Risiko der Infektion auszusetzen, und er versuche dies mit Informationen und Fakten zu vermitteln.

(picture alliance / NurPhoto / Majdi Fathi)Immunologe Watzl - "Es gibt eigentlich keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen"

Der Immunologe Carsten Watzl plädiert nicht für eine allgemeine Impfflicht, warnt aber: Wer sich gegen eine Impfung entscheide, entscheide sich dafür, früher oder später an Corona zu erkranken.

Strafen bei Versäumnissen oder Absagen von Impfterminen sind nach Einschätzung einiger Gesundheitsexperten wenig zielführend. Bußgelder seien eher abschreckend, Zwang führe häufig zu Widerstand.

Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

Zunehmend wird darüber diskutiert, wie Infektionen bei Minderjährigen und eine Virus-Weitergabe in ihren Familien eingedämmt werden können. In diesem Zusammenhang wird die Forderung nach einer Impfpflicht für das Personal in Kitas und Schulen erhoben.

Hintergrund der Debatte: Für Kinder bis zwölf gibt es keinen zugelassenen Impfstoff. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt derzeit nur für ältere Kinder und Jugendliche eine Impfung, wenn sie etwa bestimmte Vorerkrankungen oder gefährdete Personen im Umfeld haben, die sich selbst nicht schützen können.

Ebenfalls diskutiert wird eine Impfpflicht für Mediziner und Pflegepersonal. Dazu sagte der Medizinrechtler Alexander Ehlers, es sei denkbar, bestimmte Berufsgruppen wie medizinisches Personal oder Lehrer zu einer Impfung zu verpflichten.

Direkte oder indirekte Impfanreize

Politiker wie Außenminister Heiko Maas, Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß oder Mediziner wie Kassenärzte-Präsident Andreas Gassen plädieren dafür, direkte oder indirekte Anreize zu setzen - etwa dadurch, dass man für vollständig Geimpfte alle Corona-Auflagen beseitigt. Heiko Maas will diese Möglichkeit schon im August umsetzen. Allerdings gibt es auch Gegenstimmen.

Dazu sagte der Medizinethiker Alexander Ehlers, es sei weiterhin die Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob er oder sie sich impfen lassen wolle. Das habe dann aber Konsequenzen. Wenn Zugänge oder Möglichkeiten für Ungeimpfte im öffentlichen Raum eingeschränkt seien, Tests kostenpflichtig würden oder eine Quarantäne verhängt werde, sei das eine Motivation, sich impfen zu lassen. Ehlers betonte, es gehe dabei nicht um Privilegien für Geimpfte, sondern um deren Freiheitsrechte.

Auch Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg (Grüne), setzte im Deutschlandfunk auf indirekte Impfanreize: Künftig werde es große Freiheiten für die geben, die sich impfen lassen. Für die, die sich nicht impfen lassen, werde es dagegen beschwerlicher und die müssten diese Beschwernisse auch in Kauf nehmen. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit, dass sich Impfunwillige ab Mitte September an den Kosten, die das Testen verursacht, beteiligen müssten.

Der Staat sei nun einmal dafür verantwortlich, das Leben der Menschen zu schützen, so Winfried Kretschmann weiter. Beim Impfen gehe es nicht um Druck oder Zwang, sondern um die Vernunft. Die Grundrechte würden den Impfunwilligen nicht genommen, sondern nur eingeschränkt – denn die Grundrechte endeten dort, wo man die Rechte anderer beeinträchtigte.

Interview Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg, zur Diskussion um die Impfpflicht (29. Juli 2021)

Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie Carsten Watzl gab zu bedenken, dass Abstands- und Hygieneregeln allein in den letzten Corona-Wellen nur bedingt geholfen hätten. Zusätzlich hätte man ganze Zweige der Wirtschaft geschlossen, Kulturveranstaltungen waren. Um nicht zu diesen Zuständen zurückkehren zu müssen, reichten die drei AHA-Maßnahmen Abstand, Maske und Hygieneregeln nicht – da bräuchte es zusätzlich noch die Impfung. Testen, Masken – all das helfe, "aber irgendwann wollen wir auch davon weg".

Mehr zum Thema Coronavirus und Corona-Impfung

Wie ist der Stand der Impfungen in Deutschland?

In Deutschland ist inzwischen über die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft, weitere rund zehn Prozent haben ihre erste Impfung erhalten. (Stand 29.7.2021)

Das heißt allerdings im Umkehrschluss: Immer noch haben rund 40 Prozent der Deutschen noch keinen Impftermin wahrgenommen oder sind zu Impfungen nicht zugelassen wie Kinder unter zwölf Jahren beispielsweise. Für die sogenannte Herdenimmunität ist das nicht ausreichend: Das Robert Koch-Institut (RKI) hält es angesichts der zunehmenden Verbreitung der hochansteckenden Delta-Variante inzwischen für nötig, dass mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60-Jährigen den vollen Impfschutz bekommen. Dafür sei es entscheidend, dass die noch Ungeimpften motiviert werden, sich noch im Sommer impfen zu lassen.

Zuletzt hatte die Zahl der nicht wahrgenommenen Impftermine Sorgen geschürt, die Impfbereitschaft könnte abnehmen. Dass mit dem Fortschritt der Kampagne die Zahl der täglichen Impfungen ab einem gewissen Zeitpunkt wieder abnimmt, ist aber genauso auch in Ländern wie Großbritannien zu beobachten.

Das RKI sieht die Impfbereitschaft der Bevölkerung weiterhin auf einem hohen Niveau. So hätten unter den Ungeimpften 67 Prozent angegeben, sich "auf jeden Fall" beziehungsweise "eher" impfen lassen zu wollen.

Welche sozialen Unterschiede zeigen sich bei Impfquoten?

Mit dem COVIMO-Monitoring zur COVID-19-Impfung soll die Impfbereitschaft und -akzeptanz verschiedener Bevölkerungsgruppen in Deutschland erfasst werden. Dazu werden deutschlandweit alle drei bis vier Wochen etwa 1.000 deutschsprachige Personen befragt. Dabei zeigten sich im letzten Erhebungszeitraum (17.05.21 - 09.06.21) auch soziale, beruflich oder gesundheitlich bedingte Unterschiede an der Impfquote:

So liegt liegt die Impfquote bei Personen mit höherer Bildung, gemessen am Schul- und Berufsabschluss wie Haupt-, Realschulabschluss oder Abitur und/oder Bachelor, leicht höher als bei Personen mit niedrigerem Bildungsabschluss.

(imago/Jürgen Heinrich)Armut und Corona - "Wir haben eine neue Form der Ausgrenzung"

Armut sei ein Risikofaktor in der Corona-Krise, so Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. So sei das Infektionsgeschehen in sozialen Brennpunkten sehr hoch, die Impfquote dagegen sehr niedrig.

Die Impfquote des medizinischen Personals und der Lehrkräfte liegt jeweils bei etwa 84 Prozent.

Personen im Alter von 18 bis 59 Jahre mit Vorerkrankungen sind demnach häufiger bereits mindestens einmal geimpft als Personen der gleichen Altersgruppe ohne Vorerkrankungen:

Impfquote nach Vorerkrankungen im Erhebungszeitraum Mitte Mai / Anfang Juni 2021 (RKI / COVIMO-Studie)

Die Impfquote bei Personen ohne Migrationshintergrund ist höher als die von Personen mit Migrationshintergrund:

Impfquote bei Personen mit Migrationshintergrund im Erhebungszeitraum Mitte Mai / Anfang Juni 2021 (RKI / COVIMO-Studie)

Wer muss sich in Deutschland impfen lassen?

Eine generelle Impfpflicht gibt es in Deutschland nicht. Sie wäre auch schwer durchzusetzen, denn das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist im Grundgesetz verankert. Allerdings gibt es bestimmte Umstände, in denen klar definierte Personengruppen die Impfung nicht verweigern dürfen.

Das gilt etwa für die Masernimpfung: Im März 2020 trat das Masernschutzgesetz in Kraft. Demnach gilt für Kinder in Kitas und Schulen sowie das Personal in Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie Gemeinschaftsunterkünften eine Pflicht zur Impfung gegen Masern. Ein Verstoß dagegen kann bei Schulkindern mit Bußgeldern, bei den anderen mit einem Ausschluss aus der Einrichtung geahndet werden.

Bei der Bundeswehr gibt es in Bezug auf bestimmte Impfungen eine "Duldungspflicht". Laut Soldatengesetz sind Angehörige der Streitkräfte verpflichtet, alles zu tun, um gesund zu bleiben. Sie dürfen ihre Gesundheit nicht vorsätzlich beeinträchtigen. Ärztliche Maßnahmen müssen sie gegebenenfalls dann dulden, wenn sie der Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten dienen. Einem Sprecher zufolge wird derzeit "eine Entscheidung vorbereitet, ob und wann" die Corona-Impfung "in das Portfolio der allgemein duldungspflichtigen Impfungen für die Bundeswehr aufgenommen werden kann".

In welchen Ländern gibt es eine Corona-Impfpflicht?

Anders als Deutschland besteht in einigen anderen Länder zumindest in Teilen eine Impfpflicht. Einige Beispiele:

Australien hatte Ende Juni beschlossen, Corona-Impfungen für Hochrisikopersonal in der Altenpflege und für Angestellte in Quarantäne-Hotels vorzuschreiben.

hatte Ende Juni beschlossen, Corona-Impfungen für Hochrisikopersonal in der Altenpflege und für Angestellte in Quarantäne-Hotels vorzuschreiben. In England sind ab Oktober Impfungen gegen Coronaviren für Mitarbeiter von Pflegeheimen Pflicht.

sind ab Oktober Impfungen gegen Coronaviren für Mitarbeiter von Pflegeheimen Pflicht. Alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Frankreich müssen sich gegen Covid 19 impfen lassen. Dies sieht eine neue Regelung vor, die Präsident Emmanuel Macron am 12. Juli angekündigt hat.

müssen sich gegen Covid 19 impfen lassen. Dies sieht eine neue Regelung vor, die Präsident Emmanuel Macron am 12. Juli angekündigt hat. Griechenland hat am 12. Juli Impfungen für das Personal von Pflegeheimen mit sofortiger Wirkung und für Mitarbeiter im Gesundheitswesen ab September zur Pflicht gemacht. Als Teil der neuen Maßnahmen werden zudem nur noch geimpfte Gäste in Bars, Kinos, Theatern und anderen geschlossenen Räumen zugelassen.

hat am 12. Juli Impfungen für das Personal von Pflegeheimen mit sofortiger Wirkung und für Mitarbeiter im Gesundheitswesen ab September zur Pflicht gemacht. Als Teil der neuen Maßnahmen werden zudem nur noch geimpfte Gäste in Bars, Kinos, Theatern und anderen geschlossenen Räumen zugelassen. Ein im März verabschiedetes Dekret der italienischen Regierung schreibt vor, dass in Italien Mitarbeiter des Gesundheitswesens, einschließlich Apotheker, geimpft werden müssen. Wer sich weigert, kann für den Rest des Jahres ohne Bezahlung suspendiert werden.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens, einschließlich Apotheker, geimpft werden müssen. Wer sich weigert, kann für den Rest des Jahres ohne Bezahlung suspendiert werden. Die polnische Regierung hat angedeutet, dass sie ab August Impfungen für einige Personen mit hohem Covid-19-Risiko in Polen verpflichtend machen könnte.





(Quellen: dpa / COVIMO-Studie: Impfverhalten, Impfbereitschaft und -akzeptanz in Deutschland / epd)