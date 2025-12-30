Die Fälle von Rechtsextremismus, sexuellem Fehlverhalten und Drogenkonsum im rheinland-pfälzischen Zweibrücken seien erschütternd, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Sie stünden im krassen Widerspruch zu den elementaren Werten der Armee.
Zugleich zeigte sich Pistorius unzufrieden damit, wie die militärische Führung vor Ort zunächst reagierte. Das Fehlverhalten im Fallschirmjägerregiment 26 sei offenbar nicht sofort als solches erkannt und mit der erforderlichen Konsequenz verfolgt worden.
Die Bundeswehr hat wegen der Vorfälle inzwischen mehrere Soldaten entlassen und weitere Maßnahmen angekündigt. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 19 Soldaten.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.