Das teilte Ministerpräsident Tusk mit. Nach Angaben des Einsatzkommandos der Armee fanden zeitgleich zu den Vorfällen russische Luftangriffe im Westen der Ukraine statt. Nun sollen die Trümmerteile gesucht und analysiert werden. Das polnische Verteidigungsministerium versetzte alle Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft. Vier Flughäfen wurden vorübergehend geschlossen, darunter der größte des Landes in der Hauptstadt Warschau. Auch US-Außenminister Rubio wurde Berichten zufolge über die Geschehnisse in Polen informiert.

Russland hat seine Luftangriffe auf die Ukraine in den vergangenen Wochen verstärkt. Seit Kriegsbeginn sind immer wieder Drohnen und Raketen auch in Lufträume angrenzender NATO-Mitglieder eingedrungen.

