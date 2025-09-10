Ein MiG-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe (Michael Walczak/PAP/dpa)

Nach Worten des polnischen Verteidigungsministers Kosiniak-Kamysz haben Flugzeuge auf "feindliche Objekte" geschossen. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Nato-Kommando."

Dem Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte zufolge wurde der polnische Luftraum während des russischen Angriffs auf die Ukraine "wiederholt von Drohnen verletzt". Einsätze seien im Gange, um einige Ziele "zu identifizieren und zu neutralisieren" und andere zu lokalisieren, die abgeschossen worden seien, erklärte das Einsatzkommando in Onlinenetzwerken. Zuvor hatte es mitgeteilt, dass Flugzeuge von Polen und von Verbündeten als Reaktion auf den russischen Angriff mobilisiert worden seien.

Der Warschauer Flughafen Chopin wurde geschlossen, wie aus einer Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde FAA hervorging. Darin war von "ungeplanten militärischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Staatssicherheit" die Rede.

Das Nato-Mitglied Polen ist ein wichtiger Unterstützer der Ukraine und ein zentraler Transitpunkt für westliche humanitäre und militärische Hilfe für die Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben Polen und die baltischen Staaten immer wieder Verletzungen ihres Luftraums durch russische Drohnen gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.