Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin tagte der Bundestags-Innenausschuss über Konsequenzen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Michael Kuenne)

Er verlangte etwa Aufklärung darüber, welche Informationen den Sicherheitsbehörden vorlagen. Der SPD-Abgeordnete Demir kritisierte insbesondere die Entscheidung des Gerichts, den als Gefährder eingestuften Täter trotz vorliegender Erkenntnisse auf freiem Fuß zu lassen.

Bundesinnenminister Dobrindt sagte den Abgeordneten eine umfassende Chronologie der Ereignisse und des Behördenhandelns zu. Der CSU-Politiker bekräftigte nach der Sitzung seine Forderung nach Strafverschärfungen. Dies betreffe etwa die Regelungen zur Bewährung und das Jugendstrafrecht. An der mehrstündigen Videokonferenz nahmen unter anderem auch Verfassungsschutz-Präsident Selen, BKA-Chef Münch und Generalbundesanwalt Rommel teil.

Bei dem Anschlag am 25. Juli wurde eine Frau getötet. 31 Menschen wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.