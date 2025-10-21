"Stadtbild"-Debatte

Heiko Teggatz, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (IMAGO / Bernd Elmenthaler / IMAGO / ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler)

Merz liege mit seiner Aussage vollkommen richtig, sagte Teggatz im Deutschlandfunk. Deutschland habe sich in den vergangenen 15 Jahren in punkto Sicherheit nicht zum Positiven entwickelt. Der Kanzler hatte vor einer Woche erklärt, dass die Bundesregierung frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere, man im Stadtbild aber immer noch ein Problem habe. Später erklärte Merz, wer wissen wolle, was er gemeint habe, solle seine Töchter fragen.

Von Grünen und Linken, aber auch aus den Reihen der SPD und der CDU kam Kritik an den Äußerungen. In Berlin protestierten am Abend nach Angaben der Polizei etwa 2.000 Menschen unter dem Motto "Wir sind die Töchter" vor der Parteizentrale der CDU. Die Veranstalter sprachen von mehr als 7.000 Teilnehmern.

