Ein Kommentator nannte das Bündnis "Geringonça": Klapperkiste. Der Begriff war abfällig gemeint, geriet aber zum geflügelten Wort, in dem auch Anerkennung steckt. Politische Ziele wie eine Anhebung des Mindestlohns um 20 Prozent konnten umgesetzt werden. Das Staatsdefizit sank, Staatsschulden wurden abgebaut. Die Folge: Vor der nun anstehenden Wahl stecken in Portugal nicht die Linksparteien in der Krise, sondern die konservative Opposition.

Dennoch bleiben große Probleme ungelöst: Da ist die Wohnungsnot in den Großstädten Lissabon und Porto. Oder die Misere der Verkehrsbetriebe – die auch darauf hinweist, dass die Sozialisten in öffentlichen Bereichen ebenso sparen können, wie es die Konservativen täten.

(AFP/Ludovic Marin)Gewinnertyp von Mittelinks

Ein wackliges Bündnis schloss der Sozialist António Costa in Portugal vor vier Jahren mit mehreren Linksparteien. Doch die "Klapperkiste" fährt so gut, dass Costa bei den Wahlen am 6. Oktober auf Sieg setzen kann. Auch subventionierter Nahverkehr soll dabei helfen.

(Imago)Es fährt kein Bus nach Nirgendwo

Plötzlich hat das regierende Linksbündnis das Thema Verkehrswende entdeckt. Günstige Tickets sollen die Lissabonner in Busse und Bahnen locken. Doch solange die nicht aufeinander abgestimmt sind, werden die Menschen noch lange an Haltestellen stehen.

(Imago/Westend61)Wo Reichtum einzieht, ist für Ärmere kein Platz mehr

Lissabon ist schön: Touristen wollen in der Altstadt nächtigen, Wohlhabende kaufen Wohnungen. Das bedeutet auch: Verdrängung der angestammten Bewohner. Es trifft besonders bedürftige Menschen. Der Regierung fällt dazu nur wenig ein.

(AFP/Patricia de Melo Moreira)Portugals konservatives Lager zersplittert

Während dem regierenden Linksbündnis der Sieg bei der Wahl am 6. Oktober fast sicher ist, verschärft sich die Krise des Mitte-Rechts-Lagers. Neue rechte Splitterparteien machen der konservativen Volkspartei PSD das Leben schwer. Mancher gibt Parteichef Rui Rio die Schuld.

(AFP/Patricia de Melo Moreira)Leben vom und gegen den Tourismus

Vor allem der Tourismus hat Portugal aus dem Tal der Finanz- und Wirtschaftskrise gerettet. Er ermöglicht vielen Portugiesen nun - trotz Schattenseiten - ein selbstbestimmtes Leben im Land. Auch im Angebot: Vermeintlich un-touristischer Tourismus.