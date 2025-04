USA

Präsident Trump belässt Notenbankchef Powell im Amt

US-Präsident Trump will Notenbank-Chef Powell trotz seiner harten Kritik an dessen Zinspolitik im Amt belassen. Trump sagte in Washington, er habe nicht die Absicht, Powell des Amtes zu entheben. Er sähe es aber gerne, wenn der Notenbank-Chef bei der Senkung der Zinssätze etwas aktiver wäre. Am Montag hatte Trump Powell noch mit der Entlassung gedroht und ihn als "Loser" sowie als "Mr. Too Late" geschmäht.