ADAC-Auswertung

Die Benzinpreise sinken leicht, der Preis für Diesel bleibt gleich. (picture alliance / ABBfoto / HANSI HAMBURG)

Nach Angaben des ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt aktuell 2 Euro 26 und damit gut 3 Cent weniger als vor einer Woche. Diesel liegt bei 2 Euro 42 pro Liter und damit nahezu auf Vorwochenniveau.

Als Grund nennt der ADAC den deutlich gefallenen Rohölpreis. Trotzdem sind die Kraftstoffpreise aus Sicht des Automobilclubs weiterhin zu hoch. Der Rückgang beim Ölpreis komme bislang nur teilweise an den Zapfsäulen an.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, möglichst kurz vor Mittag zu tanken. Zu dieser Zeit seien die Spritpreise im Tagesverlauf meist am niedrigsten.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.