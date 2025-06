In Los Angeles gab es erneut Proteste gegen Razzien der US-Bundeseinwanderungsbehörde ICE. (AP / dpa / Eric Thayer)

Präsident Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, wenn Kaliforniens Gouverneur Newsom und die Bürgermeisterin von Los Angeles ihre Arbeit nicht täten, werde die Regierung das Problem mit den Krawallmachern lösen. Newsom bezeichnete die Entsendung der Nationalgarde als absichtliche Eskalation.

Razzien mit mehr als 40 Festnahmen, teils gewaltsame Proteste

Zuvor waren bei Razzien von teils vermummten und bewaffneten Beamten der Einwanderungsbehörde ICE in Los Angeles mehr als 40 Personen festgenommen worden. In der Stadt kam es deswegen zu Protesten und Zusammenstößen mit der Bundespolizei. Am Freitag verfolgten aufgebrachte Demonstranten einen ICE-Konvoi und bewarfen Beamte mit Eiern. Später kam es zu einer ersten Kundgebung, auf der die Menge die sofortige Freilassung der Festgenommenen forderte.

Proteste vor allem im Stadtteil Paramount

Am Samstag versammelten sich dann erneut Menschen zu Protesten. Betroffen war vor allem der Stadtteil Paramount, in dem viele Menschen lateinamerikanischer Herkunft wohnen. Polizisten wurden mit Gegenständen beworfen, die Beamten setzten Blendgranaten und Tränengas ein.

Hintergrund der Razzien ist die verschärfte der Einwanderungspolitik der US-Regierung, deren Ziel es ist, Migranten ohne Aufenthaltstitel massenhaft abzuschieben.

