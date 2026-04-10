Krieg gegen Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin (picture alliance / TASS / Alexander Kazakov)

Demnach soll die Feuerpause am Samstagnachmittag um 15 Uhr MEZ beginnen und am Sonntagabend enden. Verteidigungsminister Beloussow und Generalstabschef Gerassimow seien angewiesen worden, für den Zeitraum der Waffenruhe die Kampfhandlungen in allen Richtungen einzustellen, hieß es.

Man erwarte, dass die ukrainische Seite dem russischen Beispiel folge.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in Kiew, sein Land werde sich an den österlichen Waffenstillstand halten. "Wir haben wiederholt erklärt, dass wir zu gegenseitigen Schritten bereit sind." Die Ukraine hatte mehrfach eine Waffenruhe rund um das christlich-orthodoxe Osterfest gefordert. Der Kreml hatte zunächst erklärt, keine klaren Vorschläge erhalten zu haben. Schon im vergangenen Jahr hatte es anlässlich des Festtags eine 30-stündige Feuerpause gegeben.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.