Geopolitik

Der russische Präsident Wladimir Putin (Archivfoto) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vyacheslav Prokofyev)

In einem Gespräch mit Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua warb er für eine multipolare Weltordnung und die Stärkung des sogenannten Globalen Südens. Laut der vom Kreml veröffentlichten Zitate sagte Putin, sein Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping bei der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin solle zu mehr Dynamik bei der Schaffung dieser Weltordnung führen.

Putin machte einmal mehr deutlich, dass es ihm auch um eine Schwächung des US-Dollars gehe. Russland und China hätten ihren Handel nahezu vollständig auf ihre nationalen Währungen umgestellt. Hintergrund sind die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen dessen Überfall auf die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.