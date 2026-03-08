Abstimmung

Jubel bei der Wahlparty der Grünen. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die Grünen verloren zwar 0,8 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren. Allerdings lagen sie in den vergangenen Monaten in Umfragen teils noch deutlich hinter der zweitplatzierten CDU. Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Spahn, betonte den Stimmenzuwachs seiner Partei. Die CDU legte laut Hochrechnung von infratest dimap um gut fünf Prozentpunkte zu.

Die AfD-Co-Vorsitzende Weidel äußerte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Partei. Es laufe auf eine Verdoppelung des bisherigen Ergebnisses hinaus, betonte sie. Die Sozialdemokraten führen ihre Verluste in Baden-Württemberg zu großen Teilen auf den Zweikampf zwischen CDU und Grünen um das Amt des Ministerpräsidenten zurück. SPD-Generalsekretär Klüssendorf sagte, man sei unter die Räder gekommen. Seine Partei verliert laut Hochrechnung im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl 5,5 Punkte.

